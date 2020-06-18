Гаттузо завоевал первый трофей в тренерской карьере

Победа в Кубке Италии 2019/20 стала особенной для наставника Наполи Дженнаро Гаттузо.

42-летний специалист завоевал свой первый трофей в карьере тренера.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Тренерский путь Гаттузо начался в 2013 году со швейцарского Сьона, где он совмещал выходы на поле с обязанностями наставника команды. Затем он работал с Палермо, греческим ОФИ, Пизой, примаверой и первой командой Милана. В декабре 2019-го Гаттузо сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера Наполи.

Напомним, что "партенопейцы" одолели Ювентус в серии пенальти в решающем матче Кубка Италии. Это 6-й подобный трофей в истории Наполи.

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