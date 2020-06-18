toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Гаттузо завоевал первый трофей в тренерской карьере

00:40 - Читати українською
Гаттузо завоевал первый трофей в тренерской карьере
Дженнаро Гаттузо / LaPresse

Победа в Кубке Италии 2019/20 стала особенной для наставника Наполи Дженнаро Гаттузо.

 

42-летний специалист завоевал свой первый трофей в карьере тренера.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Тренерский путь Гаттузо начался в 2013 году со швейцарского Сьона, где он совмещал выходы на поле с обязанностями наставника команды. Затем он работал с Палермо, греческим ОФИ, Пизой, примаверой и первой командой Милана. В декабре 2019-го Гаттузо сменил Карло Анчелотти на посту главного тренера Наполи.

Напомним, что "партенопейцы" одолели Ювентус в серии пенальти в решающем матче Кубка Италии. Это 6-й подобный трофей в истории Наполи.

"Это самый известный итальянский бренд после мафии и пиццы". Космический "Милан" эпохи Берлускони

Источник: Футбол 24
blog_ava
Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко
17 июня
1516
Теги
Кубок Италии Дженнаро Дженнаро Гаттузо Кубок Италии 2018/19 Наполи - Ювентус Наполи Наполи Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
7
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук