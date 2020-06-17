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УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

17:02 - Читати українською
УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов
Прошлогодний победитель ЛЧ – Ливерпуль / Reuters

Европейский футбольный союз определился с датами и местом проведения решающих матчей Лиги чемпионов. Плей-офф и финал турнира доиграют в Португалии в августе.

Лиссабон будет принимать все поединки, начиная с 1/4 финала, сообщает официальный сайт УЕФА. Выбраны два стадиона – Жозе Альваладе и Да Луж. А вот матчи 1/8 финала все еще могут пройти на полях клубов-хозяев.

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7-8 августа: 1/8 финала (Места проведения уточняются)
12-15 августа: 1/4 финала (Лиссабон)
18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
23 августа: финал (Лиссабон)

Напомним, свои путевки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира уже завоевали Атлетико, ПСЖ, Аталанта и РБ Лейпциг.

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