УЕФА утвердил официальный план завершения Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз определился с датами и местом проведения решающих матчей Лиги чемпионов. Плей-офф и финал турнира доиграют в Португалии в августе.

Лиссабон будет принимать все поединки, начиная с 1/4 финала, сообщает официальный сайт УЕФА. Выбраны два стадиона – Жозе Альваладе и Да Луж. А вот матчи 1/8 финала все еще могут пройти на полях клубов-хозяев.

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7-8 августа: 1/8 финала (Места проведения уточняются)

12-15 августа: 1/4 финала (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал (Лиссабон)

Напомним, свои путевки в четвертьфинал самого престижного клубного турнира уже завоевали Атлетико, ПСЖ, Аталанта и РБ Лейпциг.

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