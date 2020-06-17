Минай – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Наставник Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями после полуфинального поединка Кубка Украины против Миная (2:0).

"Все кубковые матчи – с Шахтером, Александрией – важны. Кубок не терпит, если можно так сказать, неуважения к себе, поэтому все эти поединки были для нас важными, и я очень рад, что Динамо будет играть в финале Кубка Украины. Это очень важно для команды – бороться за каждый трофей.

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Было довольно-таки непросто, это Кубок – в одной игре решается все. Поэтому после матчей, которые у нас были в последнее время, нам нужно было найти эмоции и силы, чтобы сыграть, прежде всего, так, как этого требует результат. Рад, что нам сегодня это удалось. А относительно разбора игры – на это нужно время. Нужно не только стараться, а решать все вопросы в дебюте матча. Забивать 3-4 мяча и спокойно, без всяких нервов, доигрывать встречу.

Рефери? Встречи, на которые попадает эта бригада арбитров, у нас всегда непростые.

Спасибо фанатам за то, что смогли приехать. Возможно, и местные болельщики были. Немного ощущалась атмосфера стадиона – не в полной мере, но она ощущалась. Спасибо болельщикам и Динамо, и Миная за то, что нашли возможность поболеть за свои команды, хотя и за пределами стадиона", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

В финале Динамо встретится с победителем пары Мариуполь – Ворскла.

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