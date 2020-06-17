Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальти

Минай проиграл Динамо (0:2) в 1/2 финала Кубка Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Это уже вторая кубковая дуэль команд за последние 2 сезона. В предыдущем розыгрыше динамовцы одолели закарпатцев со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал, где их остановил Шахтер. Сейчас же Динамо взяло реванш у "горняков", а также обыграло Александрию на пути к полуфиналу. Минай выбил Ингулец, Львов, Волынь и Калуш. Команда Кобина также претендует на выход в УПЛ, не проиграв ни разу за 6 игр во всех турнирах. Подопечные Михайличенко не уступали в последних двух матчах.

Минай – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

Первый момент на 7-й минуте. Будто нарочно команды ждали, пока наконец-то стартует трансляция на FootballHub. Пиварич подхватил мяч после прохода Вербича и отдал в центр. Сейв Поповича после хорошего удара Де Пены. А вот вам и ротация Михайличенко! Дуэлунд через тонкую стенку с Караваевым продрался почти во вратарскую и спокойно катнул в дальний угол. И снова Пиварич. Вице-чемпион мира 2018, который впервые за полтора года вышел в старте на официальный матч, протащил мяч в штрафную – едва отбился Минай. Первый удар хозяев на 17-й минуте. Жичиков метров с 30 приложился – выше.

Команда Кобина пытается смело выходить в атаки, но без особого успеха. И все же на 25-й минуте динамовцы под прессингом сразу 5 соперников пошатнулись. Де Пена ошибся, партнеры не подстраховали. Пиняшко подхватил и отдал, Нуриев из пределов штрафной не попал. Вербич отдал в разрез на Дуэлунда. Датчанин умело заработал пенальти – вратарь лихорадочно бросился в ноги. Позволили Солю пробить 11-метровый, но Фран и здесь не попал. Кошмар испанца продолжается даже в таких условиях. Пытается форвард Динамо исправиться. Активно Соль действует и справа, и слева, пробивает с разворота – выше.

Монзуль пошла смотреть VAR. Соль попал в руку соперника, но играл высоко поднятой ногой. Ничего такого там не было, можно было столько времени не терять. Минай решил разыграть через пас во вратарской, и голкипер начудил. Дуэлунд перехватил, однако здесь уже Попович исправился – не лучшее решение датчанина. Андриевский блестяще разобрался в центре и выкатил за спины. Дуэлунд мастерски обыграл кипера и пробил в пустые – 0:2. Кобин выпустил Андрея Ткачука вместо Вагина в центр поля. Замена на 40-й минуте. Глаголу заменил Шпак на 43-й. У Миная теперь только одна попытка для замены, ведь их можно провести 5, но не более чем за 3 раза.



Буяльский в перерыве заменил Шепелева. Неплохой удар Миная на старте второй половины встречи. В 2 паса Динамо проходит в штрафную хозяев. Шабанов забрасывает на Пиварича, тот на Дуэлунда. Пас на Вербича и гол, но не было ли офсайда там? Очень похоже на то. Монзуль слушает подсказки VAR, а затем бежит смотреть сама. Гол отменен. Вербич заработал стандарт, обыграв нескольких соперников. Дуэлунд пробил над стенкой. Михайличенко делает двойную замену на 61-й. Цыганков вместо Де Пены, Соля меняет Каргбо.

Два подряд выстрела Цыганкова. Противоречивый офсайд, после которого удар Виктора из пустых ворот вынес защитник. Шапаренко заменил Дуэлунда, Голодюк дебютирует сразу после подписания, Кныш садится на скамейку запасных. Попов приветствует легенду Карпат жестким подкатом. Еще одна рука динамовцев в своей штрафной. Пиварич прижимал, и Монзуль не дала пенальти. А сейчас больше похоже на 11-метровый. Александр заблокировал прострел запрещенной частью тела, но стелился и вряд ли мог куда-то убрать руки. Буяльский с Пиняшко затеяли спор, распуская руки. Кобину также желтая.

Каргбо в силовом стиле проходил по левому флангу. Попович потянул удар Ибрагима. Андриевский подал угловой, Попов не попал головой. Буяльский уже обыграл голкипера, но с острого угла не попал, поскользнувшись. Отмечаем еще один классный пас Андриевского. Минай так и не смог хотя бы 1 раз попасть в створ. Несколько симпатичных атак могли привести к какому-то взятию ворот, но этого слишком мало.