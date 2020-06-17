УЕФА утвердил формат еврокубков на сезон 2020/21 – важные изменения для УПЛ

Европейский союз футбольных ассоциаций официально определил схему проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы в новом сезоне.

Отборочные раунды еврокубков в сезоне 2020/21 будут состоять из одного матча, а не двух, информирует официальный сайт УЕФА.

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На такой шаг функционеры пошли, чтобы избежать пересечения с финальными раундами нынешнего сезона и влияния на состав участников, а также на клубы, которые могут оказаться участниками финальной и начальной стадий двух сезонов. Исключение составит раунд плей-офф Лиги чемпионов, который пройдет в формате спаренных матчей. Хозяев поля в одноматчевых раундах определит жеребьевка. Это изменение коснется и вице-чемпиона Украины – киевское Динамо или иной клуб, занявший 2-е место в УПЛ, начнет свой путь к трофею с 3-го отборочного раунда.

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Новый календарь квалификации и групповых этапов еврокубков следующего сезона будет выглядеть:

Лига чемпионов 2020/21

Предыдущий раунд: 8 и 11 августа

Первый отборочный раунд: 18-19 августа

Второй отборочный раунд: 25-26 августа

Третий отборочный раунд: 15-16 сентября

Раунд плей-офф: 22-23 и 29-30 сентября

Групповой этап: 20-21 и 27-28 октября, 3-4 и 24-25 ноября, 1-2 и 8-9 декабря

Лига Европы 2020/21

Предыдущий раунд: 20 августа

Первый отборочный раунд: 27 августа

Второй отборочный раунд: 17 сентября

Третий отборочный раунд: 24 сентября

Раунд плей-офф: 1 октября

Групповой этап: 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря

Относительно расписания дальнейших стадий турниров, то они изменений не претерпели. Жеребьевка групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21 пройдут в Афинах в Культурном центре имени Ставроса Ниархоса 1-2 октября 2020-го.

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