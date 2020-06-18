Манчестер Сити разгромил Арсенал в игре с тремя травмами и эпической клоунадой Давида Луиса

Матч 28-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом превратился в избиение "канониров".

Центральный матч понедельника в Англии ещё до стартового свистка разочаровал отсутствием Зинченко в основе, но это, как говорит классик, такое. Куда более печально выглядели первые полчаса поединка: Арсенал сразу остался без двух слотов для замен, вынужденно сняв травмированных на ровном месте Джаку и Мари – Сити же ничего, кроме удара де Брюйне со штрафного под перекладину (сейв Лено), в этот период не создал. "Канониры" об атаке не думали вообще.

В какой-то момент показалось, что гости подстроились под темп соперника и уверенно будут отбивать его слабые атаки, однако "горожане" раскрыли слабые места Арсенала – фланги обороны. Так, на 34-й минуте Стерлинг сместился с угла штрафной, обошёл Беллерина и пробил под дальнюю штангу – Лено парировал. Через минуту Давид Силва получил пропускающий пас от Жезуса на левый край штрафной и выстрелил в касание, а ещё через две Марез вышел один на один с голкипером на правом краю – в обоих случаях Лено спасал.

На 39-й минуте в зоне между левым центрбэком и фулбэком оказалась дыра, в которую ворвался Стерлинг – Рахим перебросил вратаря, но мяч прошел над воротами. В конце концов, Арсенал доигрался: в компенсированное к первому тайму время Давид Луис неудачно принял подачу по флангу на Стерлинга – мяч просто отскочил от защитника, и Раз, вывалившись один на один с Лено, расстрелял его с минимальной дистанции. 1:0.

Все надежды на весёлый второй тайм были похоронены со стартовым свистком. Ещё после выноса Эдерсона на Жезуса под выход один на один на 48-й минуте стало понятно, что пахнет жареным, но Габи немного не успел к мячу. Тогда же с правого края штрафной выстрелил де Брюйне, но удар принял Тирни. Третий подход к воротам был смертельным: Эдерсон выбил сферу на правый фланг, откуда пошла скидка на Мареза – Рияд обошел Луиса на рывке и был сбит в штрафной. Манчестер Сити получил пенальти и гол де Брюйне, а Арсенал – удаление Давида Луиса. 2:0.

"Горожане", однако, не пошли добивать гостей. В последующие 20 минут они вяло раскатывали мяч на чужой половине поля, удерживая его 81% игрового времени и не давая Арсеналу шанса хотя бы центр перейти. Моментов при этом не возникало, кроме дальнего удара Жезуса в руки Лено на 59-й минуте и отраженного выстрела де Брюйне с правого края штрафной на 69-й – после этого Кевина, как и нескольких других лидеров, сняли с игры. Микель Артета провёл тройную замену, бросив в бой Ляказетта, Нелсона и Мейтленд-Найлса, но они ничем не помогли.

На 70-х минутах Манчестер Сити свою тактику не смменил, создав всего один момент со стандарта (но там и пауз было много): Стерлинг решил не бить и не подавать, а хитро покатить мяч мимо стенки на правый край штрафной, откуда мощно выстрелил Гюндоган – Лено парировал. На 80-й же "горожане" остались в меньшинстве вследствие грубого выхода Эдерсона – голкипер снёс Эрика Гарсию, которому оказывали помощь около восьми минут. Защитника вынесли на носилках, а замен у Гвардиолы уже не было.

Как ни странно, в равных составах Манчестер забегал лучше. Арбитр добавил 11 минут к основному времени, и хозяева провели их в многочисленных контратаках, просто разрывая Арсенал. На 90+2-й это завершилось третьим взятием ворот: Агуэро и Стерлинг выбежали на чужую половину, обыгрались двумя пасами перед штрафной, после чего Серхио пробил в правый угол – штанга спасла "канониров", но на добивании оказался Фоден! Мог и четвёртый гол прилететь, однако выстрел Бернарду Силвы после смещения с фланга прошел рядом с дальним углом, а Кун после выхода один на один попал в сетку с внешней стороны ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром лондонцев – 3:0.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 60 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице с отрывом от третьей в семь зачётных баллов. Арсенал, имея в активе 40 пунктов, занимает девятую строчку.