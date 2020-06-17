Рекорды с тремя украинцами и важный шаг к ЛЧ – как Венгрия реагирует на второе подряд чемпионство Реброва

Ференцварош Сергея Реброва во второй раз выиграл чемпионат Венгрии. Реакция венгерских СМИ на победу команды украинца – в материале "Футбол 24".

В последнее время личность Сергея Реброва стала очень популярной в футбольном медиа-пространстве. Горячие инсайды отправляли специалиста снова спасать Динамо, или в Турцию, где в его помощи нуждается Фенербахче. Именно в таких условиях Ребров должен был подготовить команду к рестарту сезона. И ему это удалось. Ференцварош за семь матчей после паузы не потерпел ни одного поражения, одержав пять побед. Такие результаты позволили команде выиграть чемпионат за три тура до его завершения.

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Безусловно, два чемпионства за два года сделали украинца культовой фигурой для поклонников Фради, которые надеются, что главного тренера удастся удержать. Однако, это будет позже, а пока Венгрия хвалит Реброва и его команду за очень уверенный триумф.

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Ференцварош завоевал титул чемпиона Венгрии снова в 30-м туре тамошнего чемпионата – как и в прошлом году. Сергей Ребров еще не провел два полных сезона во главе Фради, но уже может назвать себя двукратным чемпионом. Последний раз венгерской команде удавалось защитить чемпионское звание 10 лет назад – тогда это достижение покорилось Дебрецену. После 2010-го венгерское первенство выигрывали 7 разных команд, но ни одна не смогла удержаться на вершине два сезона подряд.

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Фради сумел повторить свой успех 24-летней давности. Клуб Сергея Ребров в последний раз дважды подряд становился чемпионом в 1995 и 1996 годах. Важной параллелью с нынешним достижением стали выступления на международной арене. Тогда венгры сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где в квартете с Реалом, Аяксом (будущим финалистом) и Грассхопперсом заняли третье место. В этом сезоне "зеленые" до последнего тура сохраняли шансы преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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Желание удержать Сергея Реброва будет ключевым вопросом, потому что он много и успешно работал с командой и уже достиг заметных результатов за рубежом. До сих пор пресса опровергла сообщения о его отъезде. Украинца активно сватают в турецкий Фенербахче.

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Благодаря прошлогодним результатам в Лиге Европы Ференцварош стартует в следующем сезоне в отборочных матчах Лиги чемпионов с коэффициентом 9000 (вместо прошлогодних 3500). Пока неизвестна судьба еврокубкового сезона после пандемии, но, похоже, теперь Фради будет отделять от группы ЛЧ лишь четыре матча.

С нынешними коэффициентами команда Сергея Реброва опережает 16 из 34 своих потенциальных конкурентов в квалификации и точно будет сеяной в своем первом раунде. Это означает, что венгры в начале своего пути в следующем розыгрыше ЛЧ смогут избежать встречи с более сильными командами. В частности в соперники "зеленым" не попадут Селтик, Астана, Црвена Звезда, Мольде и молдавский Шериф.

Nemzetisport: Ференцварош с 31-м игроком завоевал 31-е "золото"

Издание отмечает вариативность состава Ференцвароша. Тридцать первое чемпионство в истории клуба завоевал 31 игрок. Именно столько исполнителей получали игровое время на футбольном поле от Сергея Реброва. Примечательно, что среди них нашлось место для трех украинцев. Александр Зубков провел в нынешнем розыгрыше 26 матчей, в которых записал в свой актив 9 голов и 6 результативных передач. Игорь Харатин сыграл 28 поединков (1 гол и 2 ассиста). Даниил Игнатенко выступал за венгерский клуб только в первой половине сезона, успев сыграть 13 матчей в чемпионате (1 гол и 1 ассист).

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Ференцварош выиграл свое тридцать первое чемпионство в гостях у Гонведа (14 титулов) на стадионе МТК (23) в день 135-летия Уйпешта (23). Сергей Ребров после матча не забыл сказать хорошие слова в адрес главного конкурента в текущем розыгрыше чемпионата Венгрии: "Я должен поздравить Фехервар, он был отличным соперником. Сейчас празднование, безусловно, является главным, но я могу пообещать, что мы будем очень мотивированы в матче против Уйпешта".

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Защита титула – не редкость в истории Фради, поскольку они побеждали пять раз подряд между 1909 и 1913 годами, а также трижды между 1926 и 1928. Однако вчерашний триумф имеет особое значение для ветерана команды Леондро де Алмейды.

Бразилец с венгерским паспортом завоевал свое четвертое "золото" с Ференцварошем. Всего же у 38-летнего защитника 7 побед в чемпионате Венгрии (еще три он одержал, выступая за Дебрецен). Ни один из действующих футболистов не имеет таких достижений. В истории венгерского футбола есть только 74 игрока, которые выигрывали первенство минимум 5 раз. Абсолютный рекордсмен – Имре Шлоссер имеет 13 чемпионских титулов (7 с Фради и 6 с МТК).

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