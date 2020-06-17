Лунин мастерски парировал пенальти в матче против Депортиво

Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин продолжает феерить во втором по силе дивизионе Испании.

В рамках 33-го тура Сегунды в гости к Овьедо приехал Депортиво.

Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция ключевого матча Лунина – украинец против легендарного чемпиона

На 37-й минуте встречи арбитр поединка заметил нарушение правил в штрафной хозяев и назначил 11-метровый. Вратарь Овьедо Андрей Лунин сумел переиграть игрока гостей и в прыжке парировал мощный удар соперника.

Напомним, Овьедо борется за прописку в Сегунде, до начала встречи с Депортиво команда украинца находилась в шаге от зоны вылета.

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