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Лунин мастерски парировал пенальти в матче против Депортиво

21:50 - Читати українською
Лунин мастерски парировал пенальти в матче против Депортиво
Андрей Лунин / Фото ФК Овьедо

Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин продолжает феерить во втором по силе дивизионе Испании.

В рамках 33-го тура Сегунды в гости к Овьедо приехал Депортиво.

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На 37-й минуте встречи арбитр поединка заметил нарушение правил в штрафной хозяев и назначил 11-метровый. Вратарь Овьедо Андрей Лунин сумел переиграть игрока гостей и в прыжке парировал мощный удар соперника.

Напомним, Овьедо борется за прописку в Сегунде, до начала встречи с Депортиво команда украинца находилась в шаге от зоны вылета.

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