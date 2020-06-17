Альбасете покинул зону вылета – Зозуля принял участие в победном матче

Битва аутсайдеров состоялась в рамках 33-го тура второго по силе дивизиона Испании.

Сегунда, 33-й тур

Эстремадура – Альбасете – 0:1

Гол: Майкель, 45+2

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Хозяева выглядели несколько лучше соперника в первой половине встречи, но именно гостям удалось открыть счет перед свистком на перерыв.

Во втором тайме игроки Альбасете сумели удержать минимальное преимущество и завоевать нужные три очка. На 51-й минуте матча в составе гостей появился украинский форвард Роман Зозуля, но результативными действиями не отличался.

Победа позволила Альбасете покинуть зону вылета и подняться на 17-ю строчку. Эстремадура осталась на 19-м месте.

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