Альбасете покинул зону вылета – Зозуля принял участие в победном матче

Битва аутсайдеров состоялась в рамках 33-го тура второго по силе дивизиона Испании.
Сегунда, 33-й тур
Эстремадура – Альбасете – 0:1
Гол: Майкель, 45+2
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Хозяева выглядели несколько лучше соперника в первой половине встречи, но именно гостям удалось открыть счет перед свистком на перерыв.
Во втором тайме игроки Альбасете сумели удержать минимальное преимущество и завоевать нужные три очка. На 51-й минуте матча в составе гостей появился украинский форвард Роман Зозуля, но результативными действиями не отличался.
Победа позволила Альбасете покинуть зону вылета и подняться на 17-ю строчку. Эстремадура осталась на 19-м месте.
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