toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ - ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Суркис назвал детали контракта Михайличенко в Динамо – тренер выполняет основное условие соглашения

22:56 - Читати українською
Суркис назвал детали контракта Михайличенко в Динамо – тренер выполняет основное условие соглашения
Алексей Михайличенко и Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис оценил работу Алексея Михайличенко на посту наставника киевлян.

"Когда мы подписывали с ним контракт, условия были следующими: место, что позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Суркис откровенно рассказал о своем отношении к Милевскому и Алиеву

На тот момент я понимал, что в этом сезоне будет перестройка, и Михайличенко будет бороться за первое место. Но понимал, что может не получиться. Понимал, что он будет перестраивать тренировочный процесс. А условия просты: место не ниже второго и квалификация в Лиге чемпионов.

Не хотел бы сейчас обсуждать контракт Михайличенко. У нас доверительные отношения. Он понимает, что невыполнение определенных задач может повлечь за собой отставку. Все это прописано в контракте", – рассказал Суркис в программе ТаТоТаке.

Напомним, Алексей Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019-го после увольнения Александра Хацкевича. После 26-ти туров УПЛ киевляне расположились на второй строчке, опережая Динамо на три очка.

Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко

blog_ava
Рекорды с тремя украинцами и важный шаг к ЛЧ – как Венгрия реагирует на второе подряд чемпионство Реброва
14:46
522
Теги
Алексей Алексей Михайличенко Игорь Суркис Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
0
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук