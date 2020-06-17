Суркис назвал детали контракта Михайличенко в Динамо – тренер выполняет основное условие соглашения

Президент Динамо Игорь Суркис оценил работу Алексея Михайличенко на посту наставника киевлян.

"Когда мы подписывали с ним контракт, условия были следующими: место, что позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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На тот момент я понимал, что в этом сезоне будет перестройка, и Михайличенко будет бороться за первое место. Но понимал, что может не получиться. Понимал, что он будет перестраивать тренировочный процесс. А условия просты: место не ниже второго и квалификация в Лиге чемпионов.

Не хотел бы сейчас обсуждать контракт Михайличенко. У нас доверительные отношения. Он понимает, что невыполнение определенных задач может повлечь за собой отставку. Все это прописано в контракте", – рассказал Суркис в программе ТаТоТаке.

Напомним, Алексей Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019-го после увольнения Александра Хацкевича. После 26-ти туров УПЛ киевляне расположились на второй строчке, опережая Динамо на три очка.

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