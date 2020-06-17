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Овьедо – Депортиво: Лунин потянул пенальти в ключевом матче – видео сейва

21:20 - Читати українською
Овьедо – Депортиво: Лунин потянул пенальти в ключевом матче – видео сейва
Овьедо – Депортиво: счет и обзор матча 17 июня 2020 – Лунин в составе

Овьедо принимает Депортиво в 33 туре Сегунды. Андрей Лунин вышел в стартовом составе на ключевой поединок за жизнь во втором дивизионе чемпионата Испании. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 33 тур

Овьедо – Депортиво – 2:1 (перерыв)

Голы: Ортуньо, 26, Барсенас, 45+1 – Сабин, 45+3

Нереализованный пенальти: Чолак, 37

Матч Овьедо – Депортиво стартовал в 20:30. Легендарный клуб, в 2000-х выигрывавший чемпионат Испании и игравший в полуфинале Лиги чемпионов, сейчас одной ногой стоит в третьем дивизионе. Команды разделяла лишь разница голов. Впрочем, если сегодня команда Лунина не побеждает, то опускается на место галисийцев в зону вилета. Настоящий финал в борьбе за жизнь, битва за 6 очков. В первом круге Овьедо проиграл на выезде 2:3, но тогда в его воротах не было арендованного у Реала украинца, с которым связывют большие надежды на спасение.

Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция ключевого матча Лунина

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Видеоновости Испания Главное Украинцы за рубежом Сборная Украины Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Депортиво Депортиво
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