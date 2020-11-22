Украина

Продолжается десятый тур украинской Премьер-лиги. Динамо уверенно победило Ингулец обескровленным составом. Киев наращивает лидерство, но ужас Луческу продолжается – VAR оживляет, списанный герой и дебютант в тени легенд. Наставник "бело-синих" считает, что игра была сложной, но его ребята заслуженно победили.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо в таблице на три очка. Антигероем встречи стал Жуниор Мораес, который оставил "горняков" на час в меньшинстве. Луиш Каштру нашел причины сенсационной ничьей, а Андрей Пятов заявил, что жаловаться команде не на что.

Новые лидеры в топ-чемпионатах

Тоттенхэм победил Манчестер Сити и возглавил АПЛ. Фирменный "автобус" Моуринью остановил беззубую атаку Гвардиолы, а Кейн и Сон продолжили творить магию. Сегодня Лестер имеет шанс сбросить "шпор" с вершины, но для этого нужно обыграть Ливерпуль. Манчестер Юнайтед по пенальти одолел Вест Бромвич, а Челси на выезде уверенно победил Ньюкасл.

Примера также получила нового лидера – Атлетико победил Барселону и вышел на первое место испанского чемпионата. Решающим стал эпический фейл тер Штегена, который оформил голкиперу билет в "клуб Лунина". Реал упустил победу и шанс обойти Вильярреал – конкурент Лунина провинился с пенальти, а палач Днепра разочаровал. У Симеоне +9 от Барселоны и +3 от Реала при игре в запасе.

Европа

В Германии день сенсаций. Бавария не сумела преодолеть Вердер, Гладбах перед матчем с Шахтером упустил победу над Аугсбургом, Лейпциг расписал ничью с Айнтрахтом. А вот Дортмунд праздновал – Холанд, став обладателем Golden Boy-2020, покером принес крупную победу над Гертой, а Мукоко установил рекорд Бундеслиги, который может стать вечным. Успешную серию, несмотря на "автогол века", продолжил и Байер.

Криштиану Роналду дублем обеспечил Ювентусу победу над Кальяри и максимально приблизил действующего чемпиона к Милану. Сегодня "россонери" сойдутся в битве с Наполи. Лацио на выезде уверенно победил Кротоне – Иммобиле поднялся в топ-3 бомбардиров Лацио в истории Серии А. Аталанта без Малиновского расписала неожиданную ничью со Специей. Джампаоло Паццини объявил о завершении карьеры.