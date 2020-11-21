В рамках 9-го тура АПЛ Ньюкасл в родных стенах уступил Челси, Брайтон на выезде переиграл Астон Виллу. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 9-й тур

Ньюкасл – Челси – 0:2

Голы: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Астон Вилла – Брайтон – 1:2

Голы: Нгойо, 47 – Велбек, 12, Марч, 56

Удаление: Лемпти, 90+1 (Брайтон) (вторая желтая)

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – начало в 22:00

Субботнюю программу дня открывал поединок Ньюкасл – Челси. Лондонцы начали значительно активнее и уже в первом тайме могли оторваться в счете, но из-за героических действий голкипера забить удалось лишь один. Маунт прострелил в штрафную и мяч рикошетом от Фернандеса залетел в ворота. "Сороки" пытались навязывать борьбу, но никак не могли выйти из обороны.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – "синие" полностью захватили владения мячом и чувствовали себя на поле хозяевами. На 65-й Вернер на скорости мастерски прошел нескольких защитников и отдал под удар Абрахаму, который в касание увеличил преимущество – 0:2. "Сороки" же за весь матч нанесли лишь один удар в створ ворот.

Астон Вилла в родных стенах принимала Брайтон. Уже на 12-й минуте гости открыли счет – Уэлбек получил точную разрезную от Лалланы, на скорости прошел с центра поля в штрафную и мастерски перебросил голкипера.

Сразу после перерыва навес со стандарта в падении замкнул Нгойо и сравнял счет. Однако, долго радоваться хозяевам не судилось – на 56-й Солли Марч с линии штрафной мощно выстрелил под перекладину и снова вывел "чаек" вперед. Под занавес встречи Лемпти умудрился получить две желтые за три минуты и оставил гостей в меньшинстве. "Львы" решили не упускать возможность и ринулись в атаку. На 90+4 им удалось заработать одиннадцатиметровый, но после долгого просмотра VAR рефери его отменил. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "чаек" – 1:2.

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