"Получилась очень сложная, боевая игра, мы получили трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действовал агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач. Повторюсь, для нас игра получилась непростой, но мы заслуженно победили.

Ингулец – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас. Но мы будем играть против другого соперника, который намного техничнее и индивидуально сильнее. Поэтому это разные игры. Есть ли задача получить чемпионство? Задача – выигрывать каждый матч и добывать очки", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне обескровленным составом уверенно переиграли Ингулец на выезде (2:0) и остались лидерами турнирной таблицы.

Динамо уверенно победило Ингулец обескровленным составом – сенсационный герой и 2 отмененных гола