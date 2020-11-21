В рамках 8-го тура Серии А Кротоне в родных стенах уступил Лацио. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 8-й тур

Кротоне – Лацио – 0:2

Голы: Иммобиле, 21, Корреа, 58

Специя – Аталанта – начало в 19:00

Лацио на выезде встречался с Кротоне. Гости открыли счет в середине первого тайма – Пароло отдал длинную навесную в штрафную, а Иммобиле оторвался от защитников и головой замкнул. Игроки Кротоне пытались навязать борьбу, но до перерыва не смогли создать ни одного опасного момента.

Пирло и Гаттузо проведут дебютную дуэль в январе – Суперкубок Италии разыграют в новом городе

На 58-й Корреа получил ювелирную разрезную от Иммобиле, прошел по левому флангу и с острого угла низом пробил на дальнюю штангу – 0:2. Хозяева отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но ворота "орлов" в этом матче остались неприступной крепостью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ