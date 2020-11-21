Форвард заявил о финише игровой карьеры в своем Instagram.

Маскерано объявил о завершении карьеры

"Я мог бы еще немного переживать те чувства и эмоции, которые мне даришь только ты. Да, возможно, ребенок внутри меня хотел бы продолжать это делать, но этот мужчина говорит мне, что пора попрощаться еще и потому, что я знаю, что буду скучать по всему этому даже через 20, 30, 40 лет. Спасибо за все! Это было сумасшедшее приключение!", – завершил свою оду кальчо ветеран.

На профессиональном уровне Джампаоло Паццини дебютировал в родной Аталанте в сезоне 2003/04. Затем он защищал цвета Фиорентины, Сампдории, Интера, Милана, Вероны и Леванте. За сборную Италии нападающий дебютировал в 2009-м и имеет в активе 25 поединков в составе национальной команды (4 гола).

В коллекции трофеев Паццини медаль победителя Кубка Италии 2010/11 с Интером, а также титулы лучшего молодого игрока Серии А в 2005 году и лучшего бомбардира Серии B кампании 2016/17.

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