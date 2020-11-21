Даже великие мастера допускают ошибки уровня любителей. Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген стал виновником пропущенного от мадридского Атлетико мяча.

Немецкий вратарь стал антигероем "блаугранас" в добавленное время первого тайма поединка 10-го тура Ла Лиги.

Атлетико – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

На 45+3-й минуте "матрасники" отобрали мяч на своей половине и организовали быструю контратаку. Корреа бросил в прорыв Карраско, а тер Штеген выбежал едва ли не до центральной линии на перехват. Однако, кипер Барсы не сумел сыграть в мяч и подарил шанс для вингера Атлетико – бельгиец возможности не упустил и открыл счет.

К слову, две недели назад похожую ошибку совершил голкипер сборной Украины Андрей Лунин, неудачно вышедший из ворот в спарринге против Польши.

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