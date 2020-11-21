Динамо уверенно обыграло Ингулец в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка Ингулец – Динамо на Футбол 24.

Динамо довольно быстро вышло вперед – после розыгрыша стандарта и отскока от Буяльского Гармаш, остался один в центре штрафной, протолкнул мяч мимо вратаря. Киевляне быстро могли удвоить преимущество, но Де Пена головой попал в штангу. Ингулец до перерыва смог отыграться, но гол Козака отменили из-за офсайда.

Динамо уверенно победило Ингулец обескровленным составом – сенсационный герой и 2 отмененных гола

После перерыва Динамо имело два убийственных момента, на что Ингулец ответил опасным ударом Ситчинавы. А героем встречи стал Гармаш, который ассистировал Шапаренко. Ингулец снова отличился с офсайда, и Динамо праздновал уверенную победу.

Таким образом, Динамо набрало 23 очка и осталось первым, а Ингулец с 7 пунктами расположился на 11 месте.