Центральным матчем 10-го тура Ла Лиги, безусловно, стала встреча между Атлетико и Барселоной в Мадриде. Её ожидали в из-за Суареса, у которого остались личные счёты с каталонским клубом, однако громкая афиша осталась покрываться пылью до лучших времён – Луис заболел коронавирусом. "Блаугранас", в свою очередь, не могли рассчитывать на помощь травмированных Фати и Бускетса, но к поединку против бывшей команды был готов Гризманн. Стоит отметить и выход Дембеле в основе.

Матч начался без разведки. Уже на 3-й минуте Барселона могла открыть счёт в результате прострела Дембеле с правого фланга, который Гризманн замыкал ударом метров с шести. Мяч прошёл над перекладиной, а Атлетико сразу же ответил выстрелом Сауля метров с 20-ти в левую девятку – тер Штеген парировал! После этого команды разменялись рядом стандартов и перспективных атак без острого завершения. Один из угловых на 12-й минуте превратился в затяжной перекат с фланга на фланг, что усыпило оборону гостей – этим и воспользовался Корреа, который исполнил проникающую передачу на правый край штрафной. Туда ворвался Льоренте, который мощно пробил в верхний угол – перекладина спасла Барсу!

Казалось, что вот-вот оборона одной из команд даст трещину, но этого не произошло. Матч быстро скатился к позиционной борьбе, в которой мадридцы пытались подловить соперника на контратаке, а контрвыпады гостей спокойно срывались фолами на жёлтую карточку. Барселона неплохо выглядела только на правом фланге, однако действовала шаблонно – Дембеле врывался на правый край штрафной и исполнял кросс, а дальше гости либо зарабатывали угловой, либо просто отходили в глубину. До 40-х минут самым интересным эпизодом на поле стала поломка гарнитуры главного арбитра.

Гораздо веселее было в эндшпиле первого тайма. Одним из колокольчиков стал заброс из глубины на Карраско и дальнейший прострел под замыкание Корреа, который произошел на 39-й минуте. Барсу спас офсайд, а через две минуты каталонцы ответили своим моментом: Альба нашёл Месси на левом краю штрафной, отдал проникающий пас, а Лео выстрелил с острого угла низом – точно в руки Облаку! После этого гости забрали мяч под контроль, но ошибок в последней трети поля было слишком много. В конце концов, один из перехватов мадридцев уже в компенсированное время завершился лонгболом Корреа по левому полуфлангу на Карраско. Ничего бы страшного не произошло, если бы тер Штеген не вышел на перехват аж в центр поля – Янник пробросил ему мяч между ног и забил в пустые ворота! 1:0! Именно с этим счётом команды ушли на перерыв.

На второй тайм команды вышли без замен. Барселона прогнозируемо быстро захватила инициативу и начала потихоньку прижимать Атлетико. Сначала моментов не возникало, однако на 55-й и 57-й минутах после подач с левого фланга Лангле дважды пробивал головой с линии вратарской – в обоих случаях мяч отправился в руки Облаку. Рональд Куман сразу же добавил к атаке Коутинью, но ровно через минуту каталонцев постигла неудача – травму получил Пике. Его на 62-й минуте сменил Дест.

На 60-х минутах, однако, Барселона удерживала своё преимущество. В частности, на 65-й классный выстрел с лёту мимо правого угла удался Дембеле, а на 67-й с дистанции стрелял Пьянич (выше ворот). Атлетико дисциплинированно оборонялся, но об атаках в этот период даже не думал. Впрочем, постепенно мадридцы почувствовали депрессивность и безыдейность движений на своей трети поля. Это сразу перевернуло игру: "матрасники" проводили угловые сериями, выигрывали все подборы, а на 73-й минуте едва не удвоили преимущество – сначала абсолютно свободный Фелиш летел на замыкание подачи Триппьера (Жоао не хватило роста), а затем Карраско с левой края штрафной выстрелил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой. Диего Симеоне, почувствовав слабость каталонцев в воздухе, сразу же бросил в бой Косту. Через 10 минут Эль Чоло выпустил в помощь Лемара и великана Кондогбия.

Эндшпиль встречи выглядел неплохо. На 81-й минуте Месси получил право на штрафной удар, но выстрел с 25 метров Хименес задел головою. После розыгрыша углового последовала подача с правого фланга точно на Гризманна – Антуан пробил точно в руки Облаку! Атлетико ответил ударом Карраско с линии штрафной на трибуны, а Рональд Куман в отчаянии выпустил Брейтвейта и Тринкау. Пошли удары с дистанции; большинство заблокировали защитники, однако выстрел Дембеле на 89-й очень неприятно срикошетил – к счастью для мадридцев, мяч прошел мимо ворот. Мадрид огрызался контратаками.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Атлетико. "Матрасники" набрали 20 очков и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, сравнявшись с лидером – Реал Сосьедадом. Барселона, имея в активе 11 зачетных баллов, держится на десятой строчке.