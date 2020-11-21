Матч, как и онлайн-трансляция Вильяреал – Реал на "Футбол 24", стартовал в 17:15. Вице-лидер Примеры, лучшая домашняя команда испанского сезона (4 подряд победы и лишь одна ничья в начале беспроигрышной серии, а еще 2 триумфа в ЛЕ) против обескровленного Мадрида, который уже дважды терял очки на выезде. Команда Зидана обошла бы "Желтую Субмарину", если бы победила. Вильяреал в случае виктории вышел бы на чистое 1 место. Ведь Реал Сосьедад впереди на те же 2 балла. Интересно, что последние 3 поединка команд на Эстадио де ла Керамика завершались неизменными 2:2. Да и перед тем большинство дуэлей были сверхбоевыми.

Как Зидан отреагировал на ошибку Лунина, и что ждет дальше: Польша взорвалась после фиаско Украины, а из Реала позвонили

Уже на 2 минуте Мадрид вышел вперед. Боковой судья поднял флажок, и это озадачило Вильярреал. Как оказалось, это был пассивный офсайд, Васкес на момент не влиял, и эпизод продолжился. Карвахаль подал, а Мариано Диас в эффектном прыжке замкнул. Этот удар так и стал единственным прицельным за первые 45 минут. Неудивительно, что режиссеры так часто любовались в трансляции повторами гола. Палач Днепра, автор дубля в памятном для украинцев финале Лиги Европы Карлос Бакка старался, но находился на сухом пайке.

Кроос разыгрывал мяч от своей штрафной так, что подарил супершанс сопернику. Морено, принявший участие в мадридском избиении сборной Украины пробил мимо дальней штанги. За час игрового времени команды на двоих не наработали даже на 1 ожидаемый гол (0,29:0,58). Неудивительно, что Унай Эмери на 61 минуте провел тройную замену. Ушел с поля упомянутый Бакка, еще по одному игроку вышли в защиту и среднюю линию. Чуквезе едва не стал мгновенным джокером. Обыгрался нигериец в стенку, а вот прицел немного подвел.

Затем Куртуа выбежал далеко из ворот и подчистил в стиле либеро, не повторив ошибку Лунина из недавнего матча против Польши. В то же время в другом моменте Тибо едва не привез. Бельгиец не очень удачно сыграл на выходе, соперник простил. Еступиньян, который также вышел на замену, классно открылся и выложил под удар. Парехо уже в центре никто не мешал, но что это за выстрел? Замены Эмери сработали на 75-й. Еступинян вырезал пас за спины, Чуквезе опередил Куртуа и заработал пенальти. Тибо почти исправился за свой фол, но Морено пробил идеально в угол.

Сорвался первый за 9 матчей сухой матч Реала во всех турнирах. Без Рамоса и с Начо на позиции центрбека команда Зидана выглядела очень солидно, пока Эмери не признал ошибку с составом. Такефуса Кубо, еще один игрок со скамейки, мог наказать свою же команду (играет в аренде из Реала), но проиграл дуэль один на один с Куртуа, да и угол там был не самый удобный. Статистика ударов (12:6) свидетельствует об откровенном преимуществе Вильярреала, добытом всего лишь за последние минут 30.