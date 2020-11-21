Вратарь Байера Лукаш Градецки едва не стал антигероем Леверкузена в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги против Арминии из Билефельда (2:1).

Финский голкипер привез гол в свои ворота на старте второго тайма, сравняв счет.

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Защитник "фармацевтов" Синкгравен оказался под прессингом соперника на левом фланге. Голландец решил выйти из обороны через голкипера и отпасовал на Градецки. Опытный вратарь ждал передачу и собирался выбить мяч подальше, но лишь смешно задел сферу и позволил ей залететь в пустые ворота.

К счастью 30-летнего кипера, на 88-й минуте экс-центрбек киевского Динамо Драгович вырвал для Байера 3 очка.

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