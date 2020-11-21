АПЛ, 9 тур

Ньюкасл – Челси – 0:2

Голы: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали третью подряд победу в чемпионате и пятую – во всех турнирах. Лондонцы быстро открыли счет в выездном матче с Ньюкаслом. Уже на 10-й минуте Фернандес срезал мяч в собственные ворота после навеса Маунта.

Челси уверенно одолел Ньюкасл и возглавил АПЛ

После перерыва Тимо Вернер разогнал быструю контратаку Челси и отдал на Абрахама, который сделал счет 0:2 и установил окончательный итог игры. "Пенсионеры" набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу – правда, все конкуренты свои поединки 9 тура еще не сыграли. Ньюкасл находится на промежуточной 13 позиции, имея 11 очков.