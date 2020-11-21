Чемпионат Германии 2020/21, 8-й тур

Бавария – Вердер – 1:1

Голы: Коман, 62 – Еггештайн, 45

Боруссия М – Аугсбург – 1:1

Голы: Нойхаус, 5 – Калиджури, 88

Удаление: Фрамбергер, 67 (Аугсбург, вторая желтая)

Хоффенхайм – Штутгарт – 3:3

Голы: Баумгартнер, 16, Сессеьйон, 48, Крамарич, 70 (пен) – Гонсалес, 18, Вамангитука, 27 Кемпф, 90+3

Шальке – Вольфсбург – 0:2

Голы: Вегхорст, 4, Шлагер, 24

Арминия – Байер – 1:2

Голы: Градецки, 47 (автогол) – Бейли, 27 Драгович, 88

Айнтрахт – РБ Лейпциг – начало в 19:30

Герта – Боруссия Д – начало в 21:30

Вердер приехал в гости в Мюнхен. Бременцы в последних четырёх турах расписали четыре ничьи, однако Бавария не проигрывала им уже 12 лет, причем с 2010-го "музыканты" не отобрали ни одного очка. Впрочем, сегодняшний поединок оказался непростым: уже на 19-й минуте травму получил Эрнандес, которого сменил Горецка, а на 45-й гости вышли вперёд в результате прострелу Сарджента с правого фланга – Эггештайн замкнул его ударом в дальний нижний угол. 0:1!

Во втором тайме Бавария прогнозируемо повысила обороты. Уже на 52-й минуте это вылилось в выстрел Дугласа Косты в перекладину, а на 62-й Коман сравнял счёт, пробив головой с острого угла после подачи Горецки – 1:1. Впрочем, Вердер не сдался, а навязал довольно открытый футбол с выходами один на один и опасными ударами. Мюнхенцы также имели моменты, но больше голов в этом матче не забивали. Ничья!

Очень интересный поединок провели в Зинсхайме, где Хоффенхайм принимал Штутгарт. Хозяева открыли счёт на 16-й минуте усилиями Баумгартнера, однако уже на 18-й классный дриблинг Гонсалеса на правом краю штрафной с ударом в дальний нижний угол восстановил статус-кво. На 27-й же минуте Нико замкнул подачу с левого фланга выстрелом в перекладину, а на добивании сыграл Вамангитука – 1:2!

Хоффе отыгрался уже через две минуты после перерыва вследствие прорыва Сессеньона на левый край штрафной с ударом под ближнюю штангу. 70-й минуте хозяева ещё и заработали пенальти, а Крамарич уверенно его реализовал – 3:2! Впрочем, последнее слово осталось за Штутгартом, который в компенсированное время сравнял счёт благодаря удару Кемпфа с острого угла. 3:3!

Боруссия М в родных стенах принимала Аугсбург. Уже на 5-й минуте Нойхаус вывел хозяев вперёд, сыграв на добивании после серии заблокированных ударов – 1:0. Этот счёт держался почти весь матч, а с 67-й минуты гости ещё и играли в меньшинстве из-за второй жёлтой Фрамбергера. Впрочем, дожать Аусбург не удалось, а на 88-й минуте Калиджури красивым выстрелом с лёту наказал "жеребцов" за расточительность – 1:1. Это был последний гол.

Шальке продолжил свою бесславную безвыигрышную серию, не одержав победы уже в 24-м матче подряд. Более того: "кнаппен" на Фелтинс Арене проиграли Вольфсбургу за тайм – на 4-й минуте Вегхорст замкнул подачу с углового, а на 24-й прострелил на Шлагера с левого фланга. 0:2. Больше голов в этом матче не было.

Арминия в родных стенах дала бой Байеру. Леверкузен забил в середине первого тайма после обыгрыша Бейли с Верцом, однако на старте второго Градецки допустил феерический ляп, срезав мяч в собственные ворота невероятным образом – 1:1. Этот счёт держался до 88-й минуты, пока Драгович не забил второй гол "фармацевтов", сыграв на добивании после выстрела Вайзера. 1:2!