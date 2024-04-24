Карлос Тевес в очередной раз заставляет волноваться свою семью и болельщиков.

Главного тренера Индепендьенте госпитализировали из-за проблем со здоровьем, сообщила пресс-служба клуба.

Тевес потерял сознание и рассек голову во время бытового инцидента – легенда АПЛ шокировал скоростью восстановления

Тевес пожаловался на боль в груди, и близкие решили не медлить. Первоначальные обследования не выявили серьезных проблем, однако пока 40-летний Карлитос остается под наблюдением врачей. В октябре прошлого года был другой неприятный инцидент. Тевес дома внезапно потерял сознание, упал и рассек голову. Тогда он вернулся к работе за считанные часы.

Напомним, звездный форвард выступал за оба Манчестера, Ювентус и многие другие клубы. 2 года назад Тевес объявил о завершении игровой карьеры и сразу начал тренерскую.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios.



Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

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