Тевес снова попал в больницу – экс-звезда АПЛ подает тревожные сигналы в 40 лет
Карлос Тевес в очередной раз заставляет волноваться свою семью и болельщиков.
Главного тренера Индепендьенте госпитализировали из-за проблем со здоровьем, сообщила пресс-служба клуба.
Тевес потерял сознание и рассек голову во время бытового инцидента – легенда АПЛ шокировал скоростью восстановления
Тевес пожаловался на боль в груди, и близкие решили не медлить. Первоначальные обследования не выявили серьезных проблем, однако пока 40-летний Карлитос остается под наблюдением врачей. В октябре прошлого года был другой неприятный инцидент. Тевес дома внезапно потерял сознание, упал и рассек голову. Тогда он вернулся к работе за считанные часы.
Напомним, звездный форвард выступал за оба Манчестера, Ювентус и многие другие клубы. 2 года назад Тевес объявил о завершении игровой карьеры и сразу начал тренерскую.
"Когда он пришел, мы думали, кто здесь у нас – Пеле?": сыграть в день смерти отца и завоевать любовь Энфилда