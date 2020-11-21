Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча
В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм переиграл Манчестер Сити. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.
Рабочим игровой план Жозе Моуринью сделал быстрый мяч "шпор". Уже на 5-й минуте Ндомбеле классно развернулся в центре поля и пасом вывел на ударную позицию Сон Хын Мина, а кореец пробил Эдерсона в ближнем бою.
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Далее Тоттенхэм сознательно отдал инициативу Сити, но вовремя реагировал на обострение от атакующего звена гостей. А когда оборона давала сбой, то партнеров выручал кипер лондонцев Льорис. "Горожане" сумели забить до перерыва усилиями Ляпорта, однако арбитр отменил гол из-за игры рукой.
Во втором тайме "шпоры" еще раз использовали свободные зоны в порядках Манчестер Сити. На 65-й минуте Кейн заметил рывок Ло Чельсо в свободную зону, разрезал оборону пасом на аргентинца, а Джованни спокойно пробил в дальний угол – 2:0!
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