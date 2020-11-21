"Нужно быть более организованными и больше раз проходить в зону, забегая линии обороны соперника. Игра запомнилась несколькими голевыми моментами и удалением. В перерыве мы поняли, что наша тактическая структура должна быть 4-2-3 и в обороне 4-4-1, где наши вингеры бы располагались чуть выше, чтобы не позволять Александрии играть свободно. Нам это удалось, мы доминировали.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

В течение игры у нас было шесть явных голевых моментов: у Тете, два у Майкона, Фернандо. Этого должно хватить для победы, несмотря на то, что мы играли долгое время вдесятером. Мы сейчас переживаем непростой период, я об этом говорил не раз. Это очень странно, когда ты работаешь целую неделю всемером, а игроки у тебя появляются только накануне игры и ты работаешь с ними один день.

Сейчас все необычно, все отличается: не хватает нормальной энергии на стадионе, не хватает зрителей, но мы должны бороться против всего этого. Мы заслуживали победы сегодня, но не получили ее.

Пауза в чемпионате не означает, что пауза в игроков, наоборот, у них еще больше работы. У нас есть огромное количество игроков, у которых были длинные перелеты. Есть не только физическая, но и психологическая усталость. У игроков не хватает энергии. Мы переживаем сложный момент.

Прошлый сезон был очень длинный и игроки очень устали. Нам не хватало игроков, чтобы освежить команду в некоторых моментах. Те ребята, которые были лидерами Шахтера в течении многих лет, были недоступны. Мы чувствовали, что нам нужно больше игроков для ротации, но это было невозможно, к сожалению.

Тем не менее, мы будем продолжать работать и бороться за титул до самого конца. Думаю, что чемпионат будет очень конкурентоспособным, но мы готовы к этому. Мы не будем искать отговорки и будем добиваться своих целей во всех турнирах", – поделился Каштру в комментарии телеканалу Футбол.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо – Мораес оставил "горняков" на час в меньшинстве