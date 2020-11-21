20-летний нападающий стал победителем голосования, которое традиционно организовывает итальянское издание Tuttosport. Соответствующая информация содержится в свежем номере газеты.

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Холанд опередил, в частности, форварда Барселоны Ансу Фати, своего одноклубника Джейдона Санчо, нападающего Реала Винисиуса и других молодых футболистов. Напомним, на награду также претендовали представители Динамо и Шахтера – Георгий Цитаишвили, Маркос Антонио, Тете и Владислав Супряга. Впрочем, они не попали даже в двадцатку лучших.

Заметим, Холанд забил за Боруссию уже 11 мячей в сезоне 2020/21. Также норвежец с 6-ю голами стал лучшим бомбардиром Лиги наций, хотя дебютировал за национальную команду только в сентябре.

К слову, в голосовании за Golden Boy-2019 победу одержал форвард Атлетико Жоау Фелиш, а голкипер сборной Украины Андрей Лунин занял 15 место.

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