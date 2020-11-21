В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус уверенно одолел Кальяри. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Со стартовых минут "Старая синьора" прогнозируемо взяла мяч под свой контроль. Туринцы методично начали плести комбинации в центре поля, а сардинцы лишь изредка пытались убежать в контратаки. Юве даже сумел быстро забить, но судейская бригада справедливо отменила гол из-за офсайда.

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Несмотря на систематическое давление, мяч упорно не шел в ворота Кальяри. Такая ситуация рискует постепенно стать "почерком" команды Пирло, но пока в колоде молодого алленаторе есть уникальный козырь – исполнитель, способный самостоятельно вершить судьбы противостояний. Для заявки на победу "бьянконери" Криштиану Роналду хватило четырех минут под занавес первого тайма.

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На 38-й португалец на левом углу штрафной получил пас от Мораты, сместился в центр, ушел от двух защитников и в своем стиле положил в дальний угол ворот Краньо. Второй гол 5-кратного обладателя "Золотого мяча" пришел после стандарта: Куадрадо подал угловой с правого фланга, Демираль продлил навес на дальнюю штангу, где абсолютно свободный Роналду с лета удвоил преимущество Юве!

На ход второй половины повлиял счет после тайма первого. Кальяри активнее пошел вперед и заставил несколько раз поработать ветерана Буффона. На 69-й минуте островитяне даже отыграли один мяч, когда Рагнар Клаван выиграл второй этаж после углового и ударом головой положил сферу в угол. Однако, арбитр после помощи VAR гол отменил – офсайд.

Зато Ювентус несколько раз мог доводить дело до настоящего разгрома. Несколько раз опасно пробивал Роналду, искали свои шансы и Мората с Бернардески, а Демираль после очередного опасного стандарта туринцев пробил в перекладину! Добавил вариативности впереди и Дибала, который появился со скамейки запасных. Однако, всех этих стараний оказалось недостаточно, ведь счет на табло так и не изменился.

Благодаря этой победе Юве временно поднялся на 2-е место в Серии А. В активе команды Пирло 16 очков. Кальяри – 11-й (10 пунктов).

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