Иммобиле поднялся в топ-3 бомбардиров Лацио в истории Серии А
Форвард римского Лацио Чиро Иммобиле продолжает переписывать клубную историю "орлов". Лидер атак команды Симоне Индзаги голом помог переиграть Кротоне (2:0) в рамках 8-го тура Серии А.
Забитый нападающим мяч стал для него 107-м в футболке римлян в итальянском первенстве, сообщает Opta Sports.
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По количеству голов Иммобиле догнал легенду "орлов" Джузеппе Синьори. Впереди в списке бомбардиров Лацио всех времен только легендарный чемпион мира-1938 Сильвио Пиола (143 мяча). Дополняют пятерку лучших голеадоров римлян Томмазо Рокки (82) и кузнец первого чемпионства Лацио Джорджо Киналья (77).
Отметим, что Чиро Иммобиле является воспитанником Ювентуса и выступал за ряд итальянских и зарубежных клубов, а в Лацио перебрался лишь перед сезоном 2016/17.