В конце первого тайма с Ливерпулем Виталий Миколенко неудачно приземлился на левую ногу после контакта с Дарвином Нуньесом. Казалось, украинец не сможет даже встать, однако после помощи врачей наш земляк сумел доиграть первый тайм, но на вторую половину встречи уже не вышел.

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По сообщению журналиста Патрика Бойленда, Миколенко покидал Гудисон Парк в защитном ботинке.

Vitalii Mykolenko’s left leg in a protective boot as he makes his way out — Patrick Boyland (@Paddy_Boyland) April 24, 2024

Украинский эскулап Дмитрий Бабелюк попытался дать свою профессиональную оценку увиденному.

"Причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина, меняя угол опоры. В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются.

Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так страшно. Однако, повреждение связок точно есть, вопрос насколько оно серьезное. Восстановление от такой травмы может занять от 2 до 6 недель, в зависимости от сложности надрыва.

Лучший сценарий для Виталия – растяжение связок и пропуск более недели после чего возвращение на поле с плотно затейпированным голеностопом", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

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