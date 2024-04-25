Миколенко покидал стадион Ливерпуля в защитном сапоге – врач рассказал о сложности повреждения лидера Эвертона
Врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк оперативно проанализировал повреждения Виталия Миколенко, который накануне травмировался в перенесенном матче 29-го тура АПЛ с Ливерпулем (2:0).
В конце первого тайма с Ливерпулем Виталий Миколенко неудачно приземлился на левую ногу после контакта с Дарвином Нуньесом. Казалось, украинец не сможет даже встать, однако после помощи врачей наш земляк сумел доиграть первый тайм, но на вторую половину встречи уже не вышел.
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По сообщению журналиста Патрика Бойленда, Миколенко покидал Гудисон Парк в защитном ботинке.
Украинский эскулап Дмитрий Бабелюк попытался дать свою профессиональную оценку увиденному.
"Причиной подворота голеностопа стало то, что пятка левой ноги наступила на ногу Дарвина, меняя угол опоры. В итоге видим типичный подворот сустава с повреждением латеральной группы связок. Как правило, они при такой травме разрываются.
Факт того, что Виталий смог доиграть тайм, хоть и хромая, дает надежду, что не все так страшно. Однако, повреждение связок точно есть, вопрос насколько оно серьезное. Восстановление от такой травмы может занять от 2 до 6 недель, в зависимости от сложности надрыва.
Лучший сценарий для Виталия – растяжение связок и пропуск более недели после чего возвращение на поле с плотно затейпированным голеностопом", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.
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