Шахтер не смог обыграть Александрию в рамках 10-го тура УПЛ. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка Шахтер – Александрия на Футбол 24.

Команды обменялись опасными моментами в первом тайме, а на 30 минуте Мораес оставил команду в меньшинстве – Монзуль изменила желтую на красную карточку после просмотра VAR. А в начале второй половины Додо вывел Шахтер вперед, головой в падении замкнув передачу Патрика. Впрочем, Банада очень быстро выровнял положение, установив окончательный счет.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо – Мораес оставил "горняков" на час в меньшинстве

Таким образом, Шахтер набрал 20 очков и остался вторым, а Александрия с 14 пунктами расположилась на 6 позиции.