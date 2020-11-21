Историческая первая встреча команд в УПЛ. Для динамовцев это репетиция перед игрой Лиги чемпионов против Барселоны. Матч, как и онлайн-трансляция Ингулец – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 14:00. Луческу потерял аж 15 игроков основной обоймы. Лавриненко выдал впечатляющую серию домашних игр – 5 подряд ничьих на старте своей команды в УПЛ. Ингулец – один из 4 клубов, которые не проиграли ни одного домашнего матча. Динамо же в предыдущей игре претерпело дебютной поражение на внутренней арене с новым тренером. В то же время на выезде Киев стал лучшей командой сезона (набрали 12 очков из 12), благодаря чему сохранил минимальное преимущество над Шахтером.

Ингулец – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Не имея такой глубины состава, как Шахтер, Луческу вынужден был не только обойтись без 11 игроков, которые выходили в основе в этом сезоне, но и бросать в бой всех стартеров, кто только оправился от коронавируса. Команды начали в активном темпе. Вот только была одна большая проблема – много беготни и мало тонкой мысли. Ингулец большими силами закрылся вблизи собственной штрафной. Киевлянам приходилось брать игру на себя, чтобы на дриблинге и скорости создавать определенное преимущество. А гол пришел очень легко и неоткуда. Караваев далеко не впервые неудачно подал, но Буяльский самоотверженно накрыл Ситчинаву, снаряд взмыл туда, где остановился Гармаш – крутой удар Дениса в падении без шансов для Шуста.

Этот момент на 14 минуте развернулся очень быстро, как и все начало игры, по которой откровенно соскучились киевляне. Причем это был первый удар в матче, если не считать заблокированную попытку Козака, которая не имела шансов сработать. Пожалуй, самая большая проблема Луческу по игре Динамо едва не сыграла на руку сопернику и сегодня. Бартулович подал стандарт, Семенко между Забарным и Миколенко вжался и неплохо пробил – над воротами. В том моменте Гармаш грубо сыграл против экс-динамовца Янакова. Желтая, после которой Михайличенко в панике заменил бы хавбека еще в перерыве. Буяльский врывался во вратарскую и падал после паса Супряги, умелая игра Павлова в отборе, без пенальти.

С фланга на фланг переводят гости, очень горячо в периметре Шуста. После подачи Кендзеры Де Пена попал в штангу. Провал Бущана на выходе, хаотичная игра Динамо при очередном стандарте. Казак расстреливает, но VAR фиксирует минимальный и справедливый офсайд – гол отменен. Де Пена классно забросил после штрафного, Шапаренко не переиграл Шуста. Киев по сути играет без правого хавбека. Номинально там Шапаренко, но чаще в зону врывается Буяльский, который и слева успевает обострять. Двойной удар игроков Ингульца уже в компенсированное время. Забарному больно, ведь принял 18-летний центрбэк на себя мощные выстрелы.

После перерыва еще большее преимущество Динамо, чаще моменты. Де Пена идеально измерил со штрафного, экс-голкипер Шахтера блестяще вытащил из девятки. Кендзера замыкал навес Де Пены после углового, снова Шуст тянет. Вот уже лучший момент хозяев. Ситчинава выиграл воздух, Бущан в прыжке парировал. Вербич на 63-й заменил Супрягу, который потерялся уже в конце первого тайма, так и не вернувшись особо. Ингулец традиционно достойно выглядит в родных стенах. Команда Лавриненко, которому также не удалось избежать потерь, пытается в основном усилиями Ситчинавы (смело идет на 2-3 оппонентов) сравнять счет. А в обороне хозяева успевают перекрывать атаки гостей, поэтому игра сохраняет интригу.

Шапаренко сначала не воспользовался возможностью, но затем удвоил преимущество. И снова Гармаш! Разобрался Денис, покатил на свободного Николая, точнехонький удар под стойку метров с 20. Цитаишвили на минут 10 заменил Де Пену. Буяльский остается мотором атак. Виталий заслужил, чтобы его шедевральный пас был воплощен в ассист, но Вербич не минимально промазал и все испортил. Янаков забил, но и здесь справедливо отменяют взятие ворот из-за офсайда.