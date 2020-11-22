Україна

Триває десятий тур української Прем'єр-ліги. Динамо впевнено перемогло Інгулець знекровленим складом. Київ нарощує лідерство, але жах Луческу триває – VAR оживляє, списаний герой і дебютант у тіні легенд. Наставник "біло-синіх" вважає, що гра була складною, але його хлопці заслужено перемогли.

Шахтар не зумів обіграти Олександрію та відпустив Динамо в таблиці на три очки. Антигероєм зустрічі став Жуніор Мораєс, який залишив "гірників" на годину в меншості. Луїш Каштру знайшов причини сенсаційної нічиєї, а Андрій Пятов заявив, що скаржитися команді немає на що.

Нові лідери в топ-чемпіонатах

Тоттенхем переміг Манчестер Сіті та очолив АПЛ. Фірмовий "автобус" Моурінью зупинив беззубу атаку Гвардіоли, а Кейн і Сон продовжили творити магію. Сьогодні Лестер матиме шанс скинути "шпор" з вершини, але для цього потрібно обіграти Ліверпуль. Манчестер Юнайтед завдяки пенальті здолав Вест Бромвіч, а Челсі на виїзді впевнено переміг Ньюкасл.

Прімера також отримала нового лідера – Атлетіко переміг Барселону та вийшов на перше місце іспанського чемпіонату. Вирішальним став епічний фейл тер Штегена, який оформив голкіперу квиток у "клуб Луніна". Реал втратив перемогу і шанс обійти Вільяреал – конкурент Луніна завинив з пенальті, а кат Дніпра розчарував. У Сімеоне +9 від Барселони та +3 від Реала при грі в запасі.

Європа

У Німечині день сенсацій. Баварія не зуміла здолати Вердер, Гладбах перед матчем з Шахтарем втратив перемогу над Аугсбургом, Лейпциг розписав нічию з Айнтрахтом. А от Дортмунд святкував – Холанд, ставши володарем Golden Boy-2020, покером приніс розгромну перемогу над Гертою, а Мукоко встановив рекорд Бундесліги, який може стати вічним. Успішну серію, попри "автогол століття", продовжив і Байєр.

Кріштіану Роналду дублем забезпечив Ювентусу перемогу над Кальярі та максимально наблизив чинного чемпіона до Мілана. Сьогодні "россонері" зійдуться у битві з Наполі. Лаціо на виїзді впевнено переміг Кротоне – Іммобіле піднявся в топ-3 бомбардирів Лаціо в історії Серії А. Аталанта без Маліновського розписала несподівану нічию зі Спецією. Джампаоло Пацціні оголосив про завершення кар'єри.