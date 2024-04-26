В среду Ливерпуль начал переговоры с Фейеноордом о потенциальном назначении Слота на пост главного тренера "красных". После победы своей команды над Гоу Эхед Иглс в матче 31-го тура чемпионата Нидерландов (3:1) Слот впервые прокомментировал эту информацию.

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"Мне кажется очевидным, что я хотел бы там работать. Всё, что я могу сказать по этому поводу: клубы ведут переговоры. Я нахожусь "в зале ожидания". Уверен, Фейеноорд и Ливерпуль смогут прийти к соглашению", – цитирует Слота ВВС.

Напомним, что в прошлом сезоне Фейеноорд под руководством Слота разбил Шахтёр со счётом 7:1. Прошлым летом Арне отклонил предложение возглавить Тоттенхэм. Его контракт с роттердамским клубом рассчитан до середины 2026 года.

Юрген Клопп возглавляет "красных" с октября 2015 года, но в январе объявил, что покинет должность главного тренера в конце сезона.

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