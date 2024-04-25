“Хави очень вдохновлен этим проектом. Он продолжает с энтузиазмом, потому что он ”куле“ и любит нас. Я всегда защищаю проект, и вера в этого тренера даст нам свои плоды.

"Это максимальная несправедливость": Хави резко раскритиковал судей и Ла Лигу после поражения Барселоны от Реала

Деку также на сто процентов на стороне тренера. Плохой сезон – это еще как посмотреть... Да, мы не выиграли ни одного титула, но у меня остался энтузиазм, который мы разбудили. Мы улучшаем игру команды, развиваем молодых игроков, как Кубарси, Ламин, Фермин. Для меня это большой плюс, и это заслуга Хави. Прежде всего это проект, который он хочет развивать и продолжать. Он выкован на основе молодежи. Тренер пробудил энтузиазм со стороны огромной социальной массы, и это придает большей силы.

Мы никогда не искали нового тренера, всегда надеялись, что Хави останется. Трансферы? Мы работаем, чтобы вписаться в финансовые правила Ла Лиги. Я просто работаю и не собираюсь ничего говорить.

Хави выразил свою абсолютную преданность клубу. Я остался с энтузиазмом, вызванным пробуждением этой команды. Мы хотим снова творить историю, и мы сделаем это. Хави – чрезвычайно честный человек, местный, и это не пустые слова. Я убежден, что он прекрасно справится со своей работой. Он замечательный человек, "куле", он на своем месте", – приводит слова Юсте Marca.

"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной – встречали как звезду