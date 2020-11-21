Пеп Гвардиола на неделе подписал с Манчестер Сити новый контракт и продолжил строительство новой команды. Тоттенхэм в последние годы выпил немало крови у каталонца: "шпоры" выбили его из Лиги чемпионов-2018/19, а в прошлой АПЛ набрали 4 очка за два матча. Жозе Моуринью подходил к игре среди лидеров чемпионата, а вот его оппонент находился только в середине таблицы.

С первых минут на поле вырисовалась прогнозируемая картина – Манчестер Сити контролировал мяч на чужой половине, а Тоттенхэм выжидал моменты для контратак. Лондонцам удалось забить быстрый гол, когда Ндомбеле забросил из глубины на Сона, а тот мастерски воспользовался провалом в обороне гостей и пробил между ног Эдерсону!

Манчестер Сити продолжал комбинировать, ища лазейки в защите "шпор". Жезус опустился ниже, обыгрался с партнером и выскочил на удар, но соперники заблокировали попытку. Зато хозяева разогнали еще один замечательный выпад усилиями Хейберга, Бергвейна, Сона и Кейна. Последний забил, но из офсайда. Кореец должен был бить сам...

"Горожане" никак не могли получить дивиденды от владения мячом. Возможности возникали после кроссов де Брюйне, но Тоттенхэм очень плотно и грамотно действовав в собственной штрафной. Затем к созданию моментов подключился Родри. Испанский опорник нашел подачей Жезуса, а Габи ассистировал Ляпорту. Опять гол отменен – ​​арбитр при помощи VAR увидел игру рукой от бразильца, хотя даже после повторов трудно найти правильное решение.

До перерыва Манчестер Сити благодаря настойчивости Жезуса и Торреса нашел еще пару возможностей пробить, но мяч разминался с воротами. Первый тайм завершился спорами манкунианцев с арбитрами (по поводу отмененного гола), а второй – с их атак. Снова много владения, снова давление на ворота Льориса и снова без хороших шансов.

Гости раз за разом били, а хозяева раз за разом блокировали удары и терпели. Хотя Манчестер Сити не придумывал ничего особенного, с чем нельзя было справиться. Моуринью выполнил невероятно своевременную замену! На 65-й минуте Ло Чельсо заменил Ндомбеле и через несколько секунд закрепил преимущество Тоттенхэма. Реактивная вертикальная атака: Алдервейрелд выбил в центр поля на Кейна, тот покатил в свободную зону налево, а Ло Чельсо пробросил мимо голкипера.

Манчестер Сити так и не смог забить хотя бы один гол – лишь Диаш с подачи де Брюйне заставил голкипера попотеть. Тоттенхэм спокойно довел матч до победы, набрал 20 очков и вышел на первое место АПЛ (завтра его может сместить Лестер). "Горожане" же с 12 баллами остались в середине турнирной таблицы.

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