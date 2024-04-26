“Мог бы Хацкевич усилить какую-то украинскую команду? Я вообще не понимаю, кто уговорил Сашу возглавить тот злосчастный польский клуб (Заглембе Сосновец – прим.). В Украине Хацкевича воспринимают, а в другой стране его никто не знает. Вот и получилось так, что его чуть не избили.

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Что касается его возвращения в Украину, то я думаю, что Хацкевичу надо брать команду из Второй лиги и вести ее в Первую, а потом в УПЛ. Только таким образом!" Сразу он вряд ли возглавит команду из Премьер-лиги", – поделился Сабо в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, последним клубом Хацкевича был польский Заглембе Сосновец, откуда он ушел после грандиозного скандала в начале апреля. Белорусский специалист ушел после того, как группа фанатов в масках пришла на тренировку, угрожала и даже применила силу в отношении экс-наставника Динамо.

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