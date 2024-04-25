Украинский полузащитник гданьской Лехии Максим Хлань отличился в воротах варшавской Полонии (1:0) в матче 29-го тура второго по силе дивизиона Польши. Смотрите видео гола украинца в этой новости на "Футбол 24".

Польша, Дивизион 1, 29-й тур

Лехия – Полония – 1:0

Гол: Хлань, 11

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Украинский вингер Максим Хлань продолжает доказывать, что ныне является лидером гданьской Лехии. В очередном матче польского первенства 21-летний футболист добыл победу для своей команды, забив единственный гол во встрече. На 11-й минуте представитель молодежной сборной Украины эффектно замкнул прострел партнера в дальний угол ворот.

Победа принесла Лехии 59 очков и позволила оторваться от гдынской Арки, которая идет второй, уже на 4 пункта.

Напомним, в текущем сезоне Хлань провел за Лехию 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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