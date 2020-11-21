Шахтер перед выездом к Боруссии М в рамках Лиги чемпионов принимал Александрию. В старте "горняков" вышли Кривцов и Мораес, которые переболели коронавирусом, но в сборной Украины сдали положительные тесты. Не было в составе Тайсона и Марлоса, а левый фланг обороны после травмы Корниенко закрыл Сиприано.

Александрия неплохо начала поединок, выдав несколько минут агрессии. Шахтер вернул себе инициативу и закрепился на чужой половине, однако первого удара пришлось ждать долго. Мораес выстрелил над воротами, а гости тут же ответили острым моментом. Лучкевич и Ковалец разорвали фланг Сиприано и вывели на удар Третьякова – тот пробил в руки голкиперу.

У Шахтера скоростью и дриблингом выделялся Тете, однако реализовать свою возможность после ошибки обороны гостей не сумел. Шахтер доминировал, но остроты почти не возникало. Совсем грустно все стало на 31-й минуте, когда Мораес получил красную карточку. Форвард поскользнулся и влетел в ногу Банаде (контакт очень похож на эпизод Сидорчук-Корниенко). Екатерина Монзуль сначала выписала Жуниору желтую, но после просмотра VAR удалила его.

Александрия попыталась сразу воспользоваться большинством разыграв комбинацию с правого фланга, но Лучкевич немного не попал в дальний угол. На противоположном конце поля Билык (Панькив из-за высокой температуры пропускал игру) вытащил мяч из "девятки" после удара Степаненко, а Соломон не попал в цель. Луиш Каштру усилил атаку, выпустив Дентиньо вместо Антонио, однако мгновенного эффекта не получил.

А вот в дебюте второго тайма Шахтер открыл счет – Патрик аккуратно набросил в штрафную, а Додо выбежал из-за спин соперников и расстрелял ворота. Впоследствии Патрик тонким пасом организовал еще одну опасную атаку, но гости отбились. И все же численное большинство Александрии сказалось. Ковалец получил больше времени и пространства для креатива. Пробить точно он не сумел, но вырезал классный прострел на Банаду – капитан сравнял счет.

Александрия пыталась удержать ничью и часто контролировала мяч для надежности. Шахтер же наседал, но вынужден был завершать атаки ударами из неудобных обстоятельств. Тете сел на позицию левого защитника и создал пару острых выпадов. Впрочем, забить хозяевам никак не удавалось – где-то хорошо играл Билык, где-то мяч летел мимо ворот.

У "горожан" возникли моменты не хуже. Лучкевич исполнил рейд своим флангом и прострелил вдоль ворот, но Третьяков пробил в перекладину. Банада головой замыкал подачу со стандарта – над перекладиной. Шахтер стремился победить и шел большими силами вперед, но это открывало Александрии пространство для контратак.

До финального свистка счет все же не изменился. Александрия отобрала у Шахтера очки, набрала 14 пунктов и поднялась на 6 место. Шахтер имеет в активе 20 баллов и второе место – три очка отставания от Динамо. Уже в среду "горняки" сыграют против Гладбаха в Лиге чемпионов.

Динамо уверенно победило Ингулец обескровленным составом – сенсационный герой и 2 отмененных гола