Юниор стал самым молодым игроком в истории турнира, сообщает Goal.

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Мукоко дебютировал в Бундеслиге в 16 лет и 1 день, заменив Эрлинга Холанда на 85-й минуте матча против Герты. Талант "шмелей" побил рекорд другой заметной в клубной истории фигуры – Нури Шахина. Турецкий хавбек впервые вышел в немецком первенстве в 16 лет и 11 месяцев.

Достижения Мукоко, однако, рискует остаться вечным. По правилам Бундеслиги, в чемпионате могут играть лишь игроки, достигшие 16-летнего возраста.

Юссуфа Мукоко является уроженцем Камеруна, однако играет за юношеские сборные Германии.

Холанд покером принес Боруссии Д разгромную победу над Гертой и уступил место младшему дебютанту Бундеслиги