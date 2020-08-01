Головні новини футболу 31 липня: Динамо прощається з віце-чемпіоном світу, нові претенденти на Шведа та Супрягу

Україна

Динамо офіційно визначилося з долею Йосіпа Піваріча. А ще кияни знайшли для Жерсона Родрігеса новий клуб – неоригінальний варіант. "Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна.

Карпати збережуть професіональний статус – Олег Смалійчук озвучив план. Юрій Калітвінцев може замінити Віктора Скрипника в Зорі. Коронавірус у Металісті 1925: очільника клубу госпіталізували.

Маріуполь призначить Остапа Маркевича головним тренером – названо дату презентації. Приазовський клуб покинули два лідери: провідний форвард Фомін і капітан Яворський, який провів у команді 10 сезонів.

Наші за кордоном

Реал проводить кадрову чистку – Андрій Лунін отримав вердикт керівництва. Селтік визначився з майбутнім Шведа – у Мар'яна є чимало варіантів у Європі. Владислав Супряга отримав іще один варіант в Серії А.

Андрія Ярмоленка назвали автором найкращого гола сезону у Вест Хемі. Олександр Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини – у топ-5 відразу три українці.

Юрій Вернидуб вирвався в одноосібні лідери – команда нашого фахівця має божевільну безпрограшну серію в Білорусі. Мілевський, Хачеріді та Нойок допомогли Динамо Брест перервати серію без перемог і наблизитися до зони єврокубків.

Європа

ПСЖ завоював Кубок французької ліги, відібравши у Ліона єврокубки – героїчний голкіпер програв серію пенальті, а парижани взяли "малий требл".

Наполі здійснив рекордний трансфер в історії клубу, підписавши кривдника збірної України – вартість зіркового новачка шокує. Кріштіану Роналду ризикує втратити всі шанси на "Золотий бутс" та звання найкращого бомбардира Серії А.

Чемпіон світу в складі збірної Німеччини Бенедікт Хьоведес оголосив про завершення кар'єри. Баварія здолала Марсель, готуючись виграти Лігу чемпіонів – Флік розв'язав важливу проблему.