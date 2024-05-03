Україна

Збірна України отримала останнього суперника на історичній Олімпіаді-2024. Динамо стало другим в Європі за цікавим рейтингом.

Юрій Максимов пояснив, за яких обставин покине СК Дніпро-1. В клубі відреагували на інформацію про можливу відставку тренера.

Єврокубки

Байєр зробив заявку на вихід у фінал Ліги Європи, здолавши на виїзді Рому. Марсель розписав нічию з Аталантою в іншому півфіналі Ліги Європи. Астон Вілла з нереалізованим пенальті сенсаційно поступилась Олімпіакосу, а Фіорентина дотисла знекровлений Брюгге в Лізі конференцій.

Світ

Челсі переграв Тоттенхем і зберігає шанси на єврокубки, а Михайло Мудрик отримав високу оцінку, створивши супершанс. Андрій Лунін та Артем Довбик претендують на місце в збірній сезону Ла Ліги.

Баварія провалилася з третім кандидатом на роль тренера – відмовився навіть Рангнік. Захисник збірної Франції порвав "хрести" і пропустить Євро-2024. Хавбека збірної Італії дискваліфіковано на два місяці.