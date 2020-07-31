Баварія здолала Марсель, готуючись виграти Лігу чемпіонів – Флік розв'язав важливу проблему

Контрольний матч

Баварія – Марсель – 1:0

Гол: Гнабрі, 19

Баварія готується до відновлення Ліги чемпіонів. На початку липня мюнхенці оформили "золотий дубль" – завчасно виграли Бундеслігу та розбили у фіналі Кубка Німеччини Байєр. Мюнхенці спробували домовитися з Леверкузеном про спаринг для спільної підготовки до єврокубків, однак "аптекарі" категорично відмовилися. Вдалося організувати матч з Марселем, який приїхав у гості.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Головна інтрига в Баварії перед Лігою чемпіонів – хто гратиме на правому фланзі оборони. Основний фулбек Бенжамен Павар через травму випав до кінця літа, тому Гансі Фліку довелося шукати інші варіанти. Головний тренер прийняв важке рішення та повернув на фланг Йозуа Кімміха, який з осені грав виключно в центрі поля (і виглядав розкішно).

Сьогодні Кімміху дали змогу пригадати, як потрібно діяти на новій-старій позиції. Не сказати, що йому було дуже комфортно – кілька подач полетіли в молоко, бракувало точності. Хоча Йозуа традиційно брав активну участь в атакувальних діях, постійно відкривався та загострював, перспективно зміщувався в центр.

Внаслідок перестановок в опорній зоні звільнилося місце для Тьягу, який наприкінці чемпіонату програв конкуренцію в Горетцки та задумався про відхід з Баварії. Тепер йому випала важлива роль в команді у вирішальних стадіях Ліги чемпіонів. Можливо, Алькантара все ж захоче залишитися. Єдина несподіванка в стартовому складі "ротен" – поява Перішіча зліва в атаці. Хорват приємно здивував інтенсивністю роботи, прекрасно пресингував.

Баварія зберегла високу якість гри, яка перетворила її в головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів. Обдуманий білд-ап, хороший рух в атаці, постійний тиск на суперника. Мюнхенці володіли ініціативою та м'ячем, а відразу після втрат накривали Марсель організованим активним пресингом. На 20-й хвилині Баварія вийшла вперед, коли Алаба вертикальною передачею розрізав кілька французьких ліній, а Гнабрі, вклавши захисника на "п'яту точку", розстріляв ворота.

У другій половині першого тайму Баварія створила низку гольових нагод, однак Стів Манданда впорався зі всіма труднощами – парирував потужні удари Кімміха та Девіса, потягнув "парашут" від Мюллєра. Марсель, своєю чергою, майже нічим не міг відповісти. Можна пригадати лише дальній постріл Сарра.

У перерві в складі Баварії з'явилися Ернандес, Коман, Коутінью та Толіссо. Останні двоє придумали небезпечний кутовий (Корентен дивом не забив). Бразилець дуже старався себе проявити, однак його зусилля були марними. Коман також виглядав активним на очах у нового конкурента – Лерой Сане сьогодні на поле не вийшов.

На останні пів години Флік змінив весь склад. Центр оборони в складі Зюле (перший матч після важкої травми) та Ернандеса ледь не привіз гол, а Одріосола справа не вразив взагалі (схоже, в Лізі чемпіонів позицію все ж закриє Кімміх). Пнувся зі шкіри Кюїзонс – ходили чутки, що Марсель планує використати цей спаринг для того, аби переконатися у кваліфікації француза та взяти його в оренду.

Баварія 8 серпня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Шанси на вихід у чвертьфінал у Мюнхена величезні – перший поєдинок вони виграли в "синіх" з рахунком 3:0. Переможець ЛЧ визначиться у фінальному турнірі в Португалії.

Марсель зіграв вже другий товариський матч після зупинки Ліги 1. Проблемний віце-чемпіон Франції у попередньому спарингу поступився Дунайській Стреді.

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