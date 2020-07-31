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Динамо знайшло для Жерсона новий клуб – неоригінальний варіант

14:56 - Читать на русском
Динамо знайшло для Жерсона новий клуб – неоригінальний варіант
Жерсон Родрігес / Fanatik

Скандальний вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес незабаром повернеться до України після піврічної оренди в турецькому Анкарагюджю.

Люксембуржець сьогодні прилетить до Києва, повідомляє Football.ua.

Агент Родрігеса натякає на бажання форварда грати за Динамо – клуб хоче його продати

"Сьогодні Жерсон прибуде в Київ. Він здав тест на коронавірус і вимушений був чекати 24-48 годин", – прокоментував ситуацію агент форварда Ахмед Нума.

Перспективи Родрігеса в столичному гранді наразі туманні. За даними Telegram-каналу Динамо Киев Inside, може повернутися в японський Джубіло Івата.

Нещодавно представник одіозного нападника заявив про його наміри "повернути Динамо до Ліги чемпіонів". Раніше Жерсон Родрігес відмовився стати гравцем новачка турецької Суперліги.

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Теги
Динамо Динамо Головне Джубіло Івата Джубіло Івата Жерсон Жерсон Родрігес
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