Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора

Українець виявився єдиним орендованим футболістом, який отримає гарантоване місце в першій команді Реала на сезон 2020/21. Випадок Луніна – унікальний. Повертають лише нашого чемпіона світу, який переконав тренерський штаб Зізу хорошою грою за Ов'єдо. Саме після приходу 21-річного воротаря результати астурійського клубу суттєво покращились. Утім, попереду – значно складніше завдання. Потрібно закріпитись на Бернабеу, перебуваючи за спиною одного з найкращих у світі. "Андрій Лунін заслуговує повернутись в Мадрид", – зазначає Marca.

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Реал позбувається усіх орендованих, крім молодого українського "портеро". Загалом – восьмеро виконавців. Жорстка економія змушує прощатися насамперед з тими, на кого Зідан не розраховує у найближчому майбутньому. Хаві Санчес був першим, кому вказали на двері. Вихованець знаменитої Ла Фабріки провів лише 8 матчів за Вальядолід у Ла Лізі, однак Роналдо неочікувано для усіх активував клаусулу 23-річного кантерано. Ціна питання – 3,5 млн євро. Зрештою "бланкос" зберегли за собою першочергове право викупу гравця.

Дивний трансфер Ашрафа продовжив велику кадрову "чистку", ініційовану керівництвом Флорентіно Переса. В умовах фінансової кризи президент не встояв перед спокусливою пропозицією міланського Інтера – 40 млн євро. В мадридському клубі пояснюють угоду щодо марокканця, який протягом двох сезонів розривав Бундеслігу, недоторканістю Карвахаля. Досвідчений іспанець перебуває у розквіті сил – це один улюбленців Зідана.

Серію продажів завершив перехід Оскара Де Фрутоса у Леванте за 5 мільйонів. Отже, Реал виручив вже 48,5 млн євро. Ця сума може суттєво зрости, якщо Вільяреал погодиться викласти 10 мільйонів за Оскара Родрігеса. Перемовини стартували лише цього тижня, але дружні стосунки між клубами фактично гарантують успішний результат. На Бернабеу вже потирають руки.

На другому етапі "бланкос" доведеться прилаштувати гравців, які володіють серйозним потенціалом, аби перетворитись на зірок першої величини. Саме тому Перес не поспішає з повноцінними продажем Едегора і Кубо, які прекрасно проявили себе у минулому сезоні. Зідан не проти попрацювати з норвежцем прямо зараз, але сам футболіст хотів би залишитись у Сан-Себастьяні задля регулярної практики. Натомість молодий японець може похвалитись пропозиціями від Севільї, Бетіса і Осасуни. Мадридський гранд віддає перевагу варіанту з "рохібланкос", тому що Кубо отримав би можливість проявити себе у Лізі чемпіонів.

Крім цього, боси Реала сподіваються вигідно продати Себальйоса з Регілоном. 23-річний хавбек має пропозиції від Арсенала та Манчестер Сіті. Потенційна сума трансферу оцінюється у 50 млн євро. Талановитий латераль може провести ще один сезон у Севільї або ж перебратися в інший клуб на умовах повноцінного трансферу. Зідан повністю задоволений Менді та Марсело – перспективний кантерано виявився третім зайвим.

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