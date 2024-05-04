Коротка кар'єра гравця і захоплення тактикою

– Я грав за юнацьку команду Мілана з 14 до 18 років, а потім почав тренуватися з професіоналами під керівництвом мого батька. Влітку 2008 року зіграв у товариському поєдинку під його керівництвом. Потім я почав професійну кар'єру в іншому місці, але не на тому рівні, якого хотів. З самого початку мене більше цікавила точка зору тренера, ніж гравця. Я завжди любив тактику і спілкування. У дитинстві залюбки переглядав інтерв'ю, які давав мій батько. Я завжди був на його місці. У Пармі, а потім у Турині я познайомився з Буффоном, Тюрамом, Дешамом, Зіданом... Це було схоже на стажування з усіма найкращими гравцями.

Швидке навчання

– Я швидко закінчив грати у футбол, щоб вивчати фізіологію, а потім методику тренувань. Був переконаний, що важливо мати всебічні знання, вміти спілкуватися з усіма, від лікарів до тренерів із фізпідготовки. Я не хотів, щоб до 35 років мені довелося вивчати все заново. Я ні про що не шкодую. Гра допомагає мені, тому що я знаю, як це, коли перед тобою тренер, але це все. Грати і бути тренером – дві дуже різні речі. Я справді вважаю, що у мене було найкраще стажування: рік за роком я зростав як частина команди.

Давіде Анчелотті / фото: Pierre Mérimée/L'Équipe

Ранній дебют на тренерському містку

– Ми були в Баварії, і Пол Клемент отримав пропозицію (Клемент тоді був асистентом, а 4 січня 2017 року підписав контракт зі Суонсі). Я дуже добре це пам'ятаю, ми були в Досі на зборах. Я не був готовим, але мій батько сказав мені, що я готовий. Він наважився дати мені таку відповідальність, коли мені було лише 26! Там виявилися гравці набагато старші за мене: Рібері, Роббен, Нойєр... Спочатку це нелегко. Ти син... Ти повинен завоювати довіру. Повинен бути чесним і робити все якнайкраще. Я намагався зосередитися на цьому, на тому, що я міг контролювати.

Завдання, які поставив батько перед сином

– Мені завжди казали, що для того, аби бути тренером, потрібно вміти робити принаймні чотири речі: досліджувати, консультувати, контролювати та організовувати. Я намагаюся робити потроху все це. Іноді я організовую тренування, пропоную батькові зміни, шукаю лазівки і так далі. Мені подобається давати гравцям зворотний зв'язок щодо дуже конкретних моментів. В абсолютних цифрах я хотів би впливати на кожен матч, але футбол належить гравцям. Сам я завжди дивлюся два матчі наших суперників. Перед Манчестер Сіті (з яким Реал грав 9 квітня), наприклад, я дивився, що Унаї Емері робив проти Гвардіоли. Я намагаюся знайти таку дрібничку, яка допоможе тому чи іншому гравцеві. Потім можна поговорити з ними про це на розминці. І якщо вони побачать це у матчі, ви виграли.

Робота поруч із Зіданом

– Я пам'ятаю, що у Зідана вже була можливість передавати свої повідомлення (обидва були частиною штабу в сезоні 2013/14). Він стримана людина, тому не говорив багато, але його слова чудово доходили до гравців. Була також його скромність. Ця скромність робить його великим. Після цього виграти три Ліги чемпіонів поспіль нелегко. Мені дуже подобався його характер і те, що він випромінював. Як і мій батько, він мав здатність створювати навколо себе гарну атмосферу.

Про батька

– Батько тренує вже тридцять років і він адаптувався. Він зміг інтегрувати молодих людей у свою команду (Франческо Маурі, також асистент, 35 років). Наша роль досить проста: кидати йому виклик... Я думаю, йому це потрібно. Мені, як його синові, набагато легше сперечатися з батьком і висловлювати йому свою думку. Насправді рідко коли ми доходимо згоди. Треба розуміти, що він майже ніколи не злиться на людях. Але іноді виходить з кімнати, щоб подихати свіжим повітрям. Виходить покурити і повертається. Але я знаю, коли треба зупинитися. З Франческо (Маурі) – також.

Те, як ми працюємо, дозволяє йому зосередитися на стосунках з гравцями. Він підійде до них під час коротких перерв і замовить слівце. Я думаю, що ми знайшли правильний баланс. Ми також модернізували спосіб донесення наших повідомлень. Раніше це була дошка з маркерами. Тепер все більш інтуїтивно зрозуміло. Тому що ми виросли з відео та сучасними інструментами. Чи достатньо ми всі насолоджуємося життям? Коли ти на полі, то втрачаєш частину задоволення, ти занадто зосереджений. Потрібно вміти зупинитися і насолодитися атмосферою.

Карло та Давіде Анчелотті / фото: Alberto Gardin/Zuma/Panoramic

Емоції і як з ними впоратися

– Виграти Лігу чемпіонів учотирнадцяте було неймовірно. Після Евертона, коли ми повернулися сюди (1 липня 2021 року), мало хто уявляв, що ми досягнемо успіху. Іноді мені було важко контролювати себе, тому що це було настільки напружено, як, наприклад, коли Карім (Бензема) забив свій другий гол у ворота ПСЖ (1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22, 3:1). Я побіг до кутового прапорця! Мій батько, з іншого боку, вміє зберігати спокій, незалежно від того, чи є напруга, чи радість. Мені ще до нього далеко. Зазвичай, коли всі надто тихі, він починає злитися.

Стосунки з молодими гравцями

– Навіть якщо їм не дуже подобається грати в захисті, Едуардо (Камавінга) та Орельєн (Чуамені) дуже зацікавлені в тому, як вони можуть вдосконалюватися в цих ролях. Нове покоління прагне вчитися! Вони завжди шукають поради і дуже хочуть спробувати розібратися в деталях і досягти прогресу. Вони хочуть зворотного зв'язку, і це допомагає нам. Фізично вони обидва дуже сильні, але саме бажання вчитися має вирішальне значення. Звичайно, вони дуже талановиті, але їхнє бажання вчитися має виходити на перший план.

Гравці, які приїжджають в Реал, мають талант. Важлива повага, яку вони мають до клубу. Цей логотип допомагає тренеру та його команді. Наші великі зірки не мають его. Вінісіус, Беллінгем, Родріго, Вальверде – командні гравці. Вони ніколи не ставлять себе вище за групу. Після цього, звичайно, все ще важко тренувати в Реалі. Доводиться залишати на лаві запасних гравців, які могли б грати деінде. Іноді ти відчуваєш тиск. Але я ніколи не приймав остаточного рішення, це вирішує мій батько.

Стосунки з ветеранами Реала

– Коли ти тренуєшся, то іноді дивуєшся. Ти не завжди можеш контролювати свою реакцію на певні передачі, певні комбінації. На цьому рівні Тоні Кроос і Лука Модріч, безумовно, ті, хто дарують тобі найбільше емоцій. Тоні – тренер, він може спокійно пояснити групі, як ми повинні грати проти Манчестер Сіті. Чи важко ними керувати? Як тренеру – ні, тому що вони завжди будуть зразковими, ніколи не будуть токсичними.

На особистому рівні все складніше, тому що ці хлопці заслуговують на те, щоб грати. Модрічу вже 38 років. У такому віці нелегко підтримувати рівень. Але він це робить! Коли приїжджають новачки, ми кажемо їм дивитися на Луку, Тоні, Карвахаля, Лукаса Васкеса і Начо. Ми говоримо їм дивитися на їхній рівень професіоналізму і на те, як вони тренуються.

Давіде Анчелотті / фото: Alberto Gardin/Zuma/Panoramic/Zumapress.com

Майбутнє і головна ціль

– Я зрозумів, що потрібно щотижня знаходити баланс. Цього сезону ми почали з ромбовидної системи, а потім побачили, що пропускаємо багато, тож виправили це. Ми регулярно змінюємося вже протягом трьох років. Тому тренувати – це чудово: ти можеш шукати, знаходити... Коли ти приїжджаєш кудись, то першочерговим завданням є вивчення гравців, яких ти маєш. По суті, це ремесло, ручна робота. Треба мати ідеї, але коригувати і ще раз коригувати. Це як формувати дерево бонсай. Якщо перше запитання, яке мені ставить клуб, – про систему, яку я збираюся використовувати, то це неправильне запитання. Ви повинні почати з гравців! Це найважливіша річ, яку передав мені мій батько.

Ми з командою підписали контракт до 2026 року. У нас є багато молодих гравців і можливість мати дуже сильну команду протягом наступних кількох років. Я хочу почати свою власну тренерську кар'єру, але знаю, що перебуваю в найбільшому клубі світу, в найкращому місці для зростання. Я ще не визначився з датою. Це також залежить від пропозицій. Сьогодні я щасливий. Моя сім'я живе тут, моя дружина – іспанка, і я близький з батьком. Це гарне місце для життя. Але ніколи не знаєш напевно. Чи боюся я того, що буде далі? Ні! Одного дня я буду прагнути стати тут номером 1.

Карло та Давіде Анчелотті / фото: Pierre Mérimée/L'Équipe

Вирок Карло Анчелотті щодо самостійної кар'єри сина

– Давіде – мій син, перш за все, мій асистент. Асистент, якому я дуже довіряю саме тому, що він мій син. Я знаю, що він може сказати мені те, чого інші не наважилися б сказати. Він великий професіонал, який з великим ентузіазмом і задоволенням виконує цю роботу. У нього є мотивація. Я думаю, мені дуже допомагає те, що поруч зі мною працює молода команда. Щоб виконувати цю роботу як номер 1, потрібно набувати досвіду, і це те, що він тут робить. Досвід має фундаментальне значення, тому що він дозволяє зберігати хороший баланс, не бути занадто схвильованим після перемоги або занадто пригніченим після поразки. Я думаю, що Давіде зараз здатен бути номером 1.

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