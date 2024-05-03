Керманич Жирони Мічел Санчес більше думає не про юридичні нюанси навколо Артема Довбика, а його шанси стати найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Іспанські ЗМІ кілька днів обговорюють погрозу адвоката Євгена Кузьміна, який готує позов в УЄФА проти каталонського клубу. Він стверджує, що під час трансферу Довбика зі СК Дніпро-1 були використані шахрайські схеми для уникнення сплати податків в Україні. Мовляв, агент Олексій Люндовський зареєстрував юридичну особу в Естонії, на яку і прийшли його агентські комісійні від Жирони. Втім, Мічел переконаний у чистій совісті Жирони.

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"Клуб зробив ідеально все, що мав зробити. Решту вони можуть додумувати що завгодно. Жодних проблем немає", – запевнив Мічел.

Також тренера Жирони запитали про завдання на кінець сезону, крім майже гарантованого виходу в ЛЧ.

"Хочемо стати найрезультативнішою командою чемпіонату, також Пічічі (титул найкращого бомбардира – прим.) для Довбика. І щоб люди казали, що ми граємо в хороший футбол", – додав Мічел.

Нагадаємо, вже завтра о 19:30 Жирона прийматиме Барселону. Для гарантії ЛЧ потрібно здобути не гірший результат, ніж Атлетік матиме проти Хетафе. Що стосується Довбика, то саме він з 19 голами очолює перегони бомбардирів. Найближчі переслідувачі – Беллінгем, Сьорлот (по 17) і Лєвандовскі (16).

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