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Хьоведес оголосив про завершення кар'єри – він ставав чемпіоном світу у складі збірної Німеччини

16:38 - Читать на русском
Хьоведес оголосив про завершення кар'єри – він ставав чемпіоном світу у складі збірної Німеччини
Бенедікт Хьоведес / Фото FIFA

Німецький захисник Бенедікт Хьоведес вирішив повісити бутси на цвях.

Бенедікт Хьоведес припиняє свою ігрову кар'єру у 32-річному віці.

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"Я помітив, скільки радості мені приносить час, який я проводжу з сином. Раптово футбол перестав мати значення для мене", – пояснив своє рішення Бенедікт для видання Spiegel.

Майже всю свою кар'єру захисник провів у Шальке, останньою командою німця був російський Локомотив. Хьоведес ставав чемпіоном світу зі збірною Німеччини у 2014 році.

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