Мохамед Салах 7 років тішив тренера яскравою грою, але нещодавно влаштував сварку під час виходу на поле у матчі проти Вест Хема. Клопп намагається згладити кути.

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"Немає жодних проблем. Нас це абсолютно влаштовує. Не треба робити з цього історію. Я думаю, що ми маємо право вирішувати ці питання незалежно від будь-яких очікувань ззовні.

Якби ми не знали один одного так довго, я не впевнений, як би ми з цим впоралися. Але ми знаємо один одного так довго і так поважаємо одне одного, що це справді не проблема. Кращою ситуацією було б, якби всі були в кращому становищі, ми вигравали матчі та забивали багато голів. Тоді так, ситуація, ймовірно, не була б такою, бо Мо взагалі не був би на лаві запасних", – цитує Клоппа BBC.

Влітку німця вже не буде на Енфілді, але піти може і Салах. Преса знову сватає 31-річного єгиптянина в Саудівську Аравію, як це було перед початком сезону.

"Це більше не моя тема для обговорення. Я не думаю, що мені варто про це говорити. Це вирішать інші люди, особливо Мо", – відрубав Клопп.

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