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Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини – у топ-5 відразу три українці

17:03 - Читать на русском
Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини – у топ-5 відразу три українці
Олександр Зубков / фото: Ференцварош

Авторитетний портал transfermarkt оновив ціни футболістів, які виступають у чемпіонаті Угорщини.

Цікаво, що першу десятку формують представники виключно двох столичних клубів – Фехервара та Ференцвароша. При чому, домінування команди Сергія Реброва тотальне – 7 проти 3.

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Найдорожчим гравцем угорської першості став Олександр Зубков, який нещодавно підписав повноцінний контракт із Ференцварошом. На другому місці розташувався Іван Петряк, який представляє Фехервар. Також у топ-5 потрапив іще один українець із Фраді – Ігор Харатін.

Нагадаємо, переможцем минулого чемпіонату Угорщини став Ференцварош. Для Сергія Реброва цей титул став другим поспіль на чолі угорської команди.

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Теги
Світ Іван Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков Угорщина Українці за кордоном
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